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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 1813

Падают куски бетона: в Актау жители многоэтажки пожаловались на опасность ее обрушения

В редакцию Lada.kz обратились жители 45 дома 26 микрорайона с жалобой на состояние дома. По их словам, здание буквально рушится на их глазах. С него отваливаются куски бетона, однако никаких мер ни КСК, ни акимат не предпринимают. В городской администрации прокомментировали жалобу горожан.

Кадр видео
Жители 45 дома в 26 микрорайоне прислали в редакцию видео, на кадрах которого запечатлено, как куски бетона обрушились с потолка в подъезде на 9 этаже. Люди опасаются, что когда-нибудь от этого пострадают дети.



- Вчера, 25 мая, в подъезде на 9 этаже с потолка упал кусок бетона. Повезло, что в это время никого не было и никого не придавило. Мы ежедневно тут ходим, маленькие дети ходят, которых может покалечить. КСК и акимат не предпринимают никаких мер, - жалуются жители многоэтажки.

В городском отделе жилищной инспекции заявили, что проведение капитального ремонта требует отдельного целевого сбора, так как указанные работы не входят в смету расходов на содержание общего имущества.

- Также предусмотрена государственная программа, по которой собственники квартир и нежилых помещений большинством голосов вправе взять бюджетный кредит на возвратной основе в соответствии с концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года, по которой собственники квартир с согласия более двух третей от общего числа собственников могут взять бюджетный кредит до 7 лет по ставке 0,1 процента на возвратной основе, - рассказали в городском отделе жилищной инспекции.

В городской администрации отметили, что в случае письменного согласия более двух третей от общего числа собственников местным исполнительным органом разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). После разработки ПСД специализированной уполномоченной организацией ТОО «Актау тургын уй» собственникам квартир предлагается перечень подрядных организаций, после выбора компаний заключается трехсторонний договор между СУО ТОО «Актау тургын уй», подрядной организацией и обслуживающей компанией.

- Дополнительно будет дано поручение руководству КСК «Бахыт» по принятию мер, - заявили в жилищной инспекции города.

В КСК «Бахыт» в свою очередь заявили, что будут проводить ремонтные работы в доме специальным материалом «Пенетрон» для восстановления бетона. Ожидается поставка материала из России.



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Комментарии ( 1 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 13:06
Мда. Рынок. Капитализм. Свобода. Хорошо же ведь живем? Жилье в собственности, лепота)). Правда, что бы его содержать, это стоит денЯХ, но ничо. Государство кредит вон дает. Процент смешной. За семь лет успеют выплатить)) Правда, ща больше половины жильцов по программе АСП выпадут из списков, как малоимущие. Зато остальным больше достанется. podmig Ну а как весь этот натюрморт по кап.ремонту осуществляться будет, примерно догадываюсь. Подрядной организацией будет родственник, влиять на выбор жильцы не будут в силу своей пассивности и нежелания контролировать весь этот процесс. Ремонт сляпают из тех средств, которые останутся после отката. И через, примерно 3-4 года, ремонт снова потребуется. И все при деле poka
 
 

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