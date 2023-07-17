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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:33

Просмотров: 927

Жители Актау вновь жалуются на отсутствие питьевой воды

В Телеграм-чате акимата Мангистауской области жители города из разных микрорайонов массово жалуются на отсутствие воды. В пресс-службе ГКП «КЖСА» рассказали о причинах отключения воды.

Иллюстративное фото
Сегодня, 17 июля, жители нескольких микрорайонов пожаловались на отсутствие питьевой воды в Телеграм-чате акимата Мангистауской области.

В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили, что воду отключили в связи с проведением ремонтных работ в 6А микрорайоне.

- В связи с проведением ремонтных работ в 6А микрорайоне, возле кафе «Эдем», отключена питьевая вода, под ограничением 22 микрорайон, во 2 микрорайоне - 22, 27, 28, 29 дома. С 1 по 8 микрорайоны снижено давление. Для проведения раскопочных работ вызвали представителей ГКП «АУЭС», «Актаугаз», «Казахтелеком» для указания коммуникаций. Далее будет известно, в каком состояние находится трубопровод питьевой воды, пока ориентировочно работы будут проводиться до 20:00 часов. Это ориентировочное время, возможно, раньше закончим, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

В пресс-службе предприятия также сообщили, что под ограничением сейчас находятся также 9А, 21, 23, 25, 24 микрорайоны и нижняя часть 14 и 15 микрорайонов, а также микрорайон «Самал-1».



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Комментарии ( 2 )

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  • Sportikus
 Kolyubov (Посетители) Сегодня, 11:55
Написали что с 1 по 8 снижено давление, видать снизили в 0. В 7 микрорайоне воды никакой!
 
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  • Placida
  • Sportikus
 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:33
Состояние инженерных сетей в городе с каждым годом все хуже.
Жаль что "петух клюнул в одно место" ответственных за сети слишком поздно.
Лучше бы он клевал их, как царя Дадона, по голове гораздо раньше.
 
 

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