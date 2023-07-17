Жители Актау вновь жалуются на отсутствие питьевой воды

Сегодня, 17 июля, жители нескольких микрорайонов пожаловались на отсутствие питьевой воды в Телеграм-чате акимата Мангистауской области.



В пресс-службе ГКП «КЖСА» сообщили, что воду отключили в связи с проведением ремонтных работ в 6А микрорайоне.



- В связи с проведением ремонтных работ в 6А микрорайоне, возле кафе «Эдем», отключена питьевая вода, под ограничением 22 микрорайон, во 2 микрорайоне - 22, 27, 28, 29 дома. С 1 по 8 микрорайоны снижено давление. Для проведения раскопочных работ вызвали представителей ГКП «АУЭС», «Актаугаз», «Казахтелеком» для указания коммуникаций. Далее будет известно, в каком состояние находится трубопровод питьевой воды, пока ориентировочно работы будут проводиться до 20:00 часов. Это ориентировочное время, возможно, раньше закончим, - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.



В пресс-службе предприятия также сообщили, что под ограничением сейчас находятся также 9А, 21, 23, 25, 24 микрорайоны и нижняя часть 14 и 15 микрорайонов, а также микрорайон «Самал-1».