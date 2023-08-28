О временном отключении электричества предупредили жителей Актау

Свет отключат в девяти микрорайонах Актау.



- В связи с производственной необходимостью АО «МРЭК», 29 августа в период с 01:00 часов до 05:00 часов будет поэтапное и частичное отключение электроэнергии в 12, 13, 14, 15, 19, 26, 27, 28, 29, 30 микрорайонах, - сказано в сообщении.