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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 21:03

Просмотров: 639

Когда дадут горячую воду? В ТОО «МАЭК» ответили жителям Актау

Жители Актау жалуются на отсутствие горячей воды. В пресс-службе ТОО «МАЭК» сообщили, что в настоящее время ведутся работы по устранению дефектов, выявленных в ходе опрессовки тепловых сетей.

Иллюстрация к материалу
С 4 сентября по 9 сентября ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «КЖСА», а также КСК/ОСИ были проведены гидравлические испытания тепловых сетей города и Промзоны.

По данным пресс-службы энергокомбината, в настоящее время ведутся работы по устранению дефектов, выявленных в ходе опрессовки. Далее трубопровод будет поставлен на промывку.

- Стоит отметить, что качество воды ухудшится по некоторым показателям (мутность и содержание железа), что сможет наблюдать потребитель в кранах своих квартир после включения горячего водоразбора. В системе теплоснабжения на обратных трубопроводах тепловых сетей ТОО «МАЭК» установлены фильтры для очищения воды от образовавшихся продуктов коррозии и отложения в системе тепловых сетей, - сообщили в компании.

ТОО «МАЭК» просит жителей Актау отнестись с пониманием и воздержаться от пользования водой (7-10 дней) до полной её очистки в установленных штатных фильтрах энергокомбината.



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Комментарии ( 2 )

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  • Шевченко 81
 OpenSuser (Посетители) Сегодня, 22:00
Какие фильтра? Вы весь полугодовой отстой системы через счетчики потребителей спустите.
 
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  • Jack
  • Шевченко 81
 Tor1m (Посетители) Сегодня, 21:47
Главный пункт, отнестись с пониманием, и не пользоваться водой 7-10дней...Что мы должны понимать, шьёрт побери? Может вы, с пониманием, не будет брать плату за эту воду вонючую...???
 
 

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