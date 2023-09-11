Когда дадут горячую воду? В ТОО «МАЭК» ответили жителям Актау

С 4 сентября по 9 сентября ТОО «МАЭК» совместно с ГКП «КЖСА», а также КСК/ОСИ были проведены гидравлические испытания тепловых сетей города и Промзоны.



По данным пресс-службы энергокомбината, в настоящее время ведутся работы по устранению дефектов, выявленных в ходе опрессовки. Далее трубопровод будет поставлен на промывку.



- Стоит отметить, что качество воды ухудшится по некоторым показателям (мутность и содержание железа), что сможет наблюдать потребитель в кранах своих квартир после включения горячего водоразбора. В системе теплоснабжения на обратных трубопроводах тепловых сетей ТОО «МАЭК» установлены фильтры для очищения воды от образовавшихся продуктов коррозии и отложения в системе тепловых сетей, - сообщили в компании.



ТОО «МАЭК» просит жителей Актау отнестись с пониманием и воздержаться от пользования водой (7-10 дней) до полной её очистки в установленных штатных фильтрах энергокомбината.