Почему не делают ремонт в подъезде малосемейки в Актау

- Мы подаём на них в суд. Многие продают квартиры и не приходят к нам на регистрацию. Это тоже проблема. Мы не раз предлагали акимату, чтобы без справки ЖЭКа не осуществлялась сделка купли-продажи. Эта работа, однако, не делается. В случае затопления собственников квартир часто трудно найти, - говорит Суйеу Жолынбердиев.

Как объяснил руководитель ЖЭКа 28А микрорайона Суйеу Жолынбердиев, тариф за один квадратный метр жилья составляет 49 тенге. Эти средства идут на содержание общего имущества. Ремонт подъезда туда не включен.Согласно санитарным нормам текущий ремонт в подъездах жилых домов проводится раз в пять лет. Он делается за дополнительную плату на основании сметы и с согласия собственников квартир (более 50 процентов). При проведении письменного опроса многих хозяев невозможно застать, квартиранты дверь не открывают.Задолженность жильцов данного подъезда, со слов руководителя ЖЭКа, составляет 700 тысяч тенге.Как объяснил руководитель ЖЭКа 28А микрорайона Суйеу Жолынбердиев, дом №4 является малосемейным и состоит из однокомнатных квартир. Жилплощади удобно сдавать в аренду. Многие арендодатели при этом не имеют патентов. По выявлению таких недобросовестных хозяев квартир должны заниматься участковые и налоговые органы.Напомним, ремонт в подъезде дома №4 в 28А микрорайоне не проводили уже более пяти лет.