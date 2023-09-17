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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:13

Просмотров: 419

Почему не делают ремонт в подъезде малосемейки в Актау

Жалобу по поводу отсутствия ремонта подъезда дома №4 в 28А микрорайоне прокомментировали в руководстве ЖЭКа 28А микрорайона.

Фото жителей дома №4 в 28А микрорайоне
Как объяснил руководитель ЖЭКа 28А микрорайона Суйеу Жолынбердиев, тариф за один квадратный метр жилья составляет 49 тенге. Эти средства идут на содержание общего имущества. Ремонт подъезда туда не включен.

Согласно санитарным нормам текущий ремонт в подъездах жилых домов проводится раз в пять лет. Он делается за дополнительную плату на основании сметы и с согласия собственников квартир (более 50 процентов). При проведении письменного опроса многих хозяев невозможно застать, квартиранты дверь не открывают.
Задолженность жильцов данного подъезда, со слов руководителя ЖЭКа, составляет 700 тысяч тенге.

Почему не делают ремонт в подъезде малосемейки в Актау


- Мы подаём на них в суд. Многие продают квартиры и не приходят к нам на регистрацию. Это тоже проблема. Мы не раз предлагали акимату, чтобы без справки ЖЭКа не осуществлялась сделка купли-продажи. Эта работа, однако, не делается. В случае затопления собственников квартир часто трудно найти, - говорит Суйеу Жолынбердиев.


Почему не делают ремонт в подъезде малосемейки в Актау


Как объяснил руководитель ЖЭКа 28А микрорайона Суйеу Жолынбердиев, дом №4 является малосемейным и состоит из однокомнатных квартир. Жилплощади удобно сдавать в аренду. Многие арендодатели при этом не имеют патентов. По выявлению таких недобросовестных хозяев квартир должны заниматься участковые и налоговые органы.

Напомним, ремонт в подъезде дома №4 в 28А микрорайоне не проводили уже более пяти лет.



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