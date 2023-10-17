«Нефть» из крана: жители Актау жалуются на грязную воду

- Вода ужасно ржавая и грязная идет. Две недели уже она такая, а как включили отопление - она еще чернее стала, - пожаловалась жительница 6 микрорайона.

- ТОО «МАЭК» производит и подает в областной центр горячую воду, соответствующую всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Загрязненная горячая вода, возвращаемая из города по обратному трубопроводу, поступает на ТЭЦ-1, где проходит соответствующую очистку на фильтрах. Затем по прямому трубопроводу снова направляется в город. Цикл многократно повторяется, система очистки продолжает очищать воду, с каждым разом снимая очередную порцию грязи, поступающей из города. Поэтому очищение воды проходит постепенно, - заявили на энергокомбинате.

Горожане жалуются на грязную горячую воду. Претензии по качеству воды поступают из разных микрорайонов города.Подобные жалобы поступают и из других микрорайонов.- Где отопление и почему из крана идёт ржавая вода. Уже неделю так. Специально так делаете, да, чтобы люди не тратили воду? Вы совсем из ума выжили? Все назло делаете, - пишут жители в чат акима области.- Горячая вода ржавая идёт, уже сколько прошло, до сих пор нет чистой воды! Вы издеваетесь?, - жалуются люди.В ТОО «МАЭК» объяснили, почему грязная вода течет в кранах жителей Актау.