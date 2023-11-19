В двух микрорайонах отключат свет в Актау

По информации ГКП «АУЭС», в понедельник, 20 ноября, в 6 и 8 микрорайонах запланированы плановые работы.



Так, в 6 микрорайоне с 13:30 до 17:30 под ограничение попадают жилые дома №6, №38, №39 №40.



В 8 микрорайоне в это же время не будет света в домах №17, №23, №24, №25 и №26.