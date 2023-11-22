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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 08:42

Просмотров: 1470

Повторит ли Актау судьбу Экибастуза и чего ждать жителям города зимой

От жителей города поступает все больше жалоб на отсутствие отопления в их домах. О том, насколько ТОО «МАЭК» готово к предстоящим морозам, выдержат ли зиму инженерные сети города и есть ли решение этой извечной проблемы, узнали журналисты Lada.kz.

Коллаж Lada.kz
После случившейся летом аварии на энергокомбинате, когда жители города вынуждены были получать электроэнергию в квартиры «веерным» способом, у многих возник вопрос к ТОО «МАЭК», а будет ли в квартирах горожан тепло зимой? Представители энергокомбината и коммунальных служб утверждают, что наш город готов к зиме на 100 процентов, несмотря на высокую изношенность оборудования предприятия.

Однако оборудование на МАЭК не единственное, что нужно менять и модернизировать в системе теплоснабжения. Ранее власти заявляли, что изношенность инженерных сетей города составляет 80 процентов. Как оказалось, из-за этого после подключения тепла было выявлено более 200 порывов на теплосетях. В сравнении с прошлым годом количество аварий увеличилось в два раза.

По поводу готовности энергокомбината и коммунальных служб к холодам высказался и частный эксперт Феликс Ким, директор ТОО «СПМНУ». Его компания уже много лет работает на этом рынке и не понаслышке знает об устройстве систем тепло- и водоснабжения. Так вот, его мнение с высказываниями властей сильно разнится.

- Для того, чтобы было понимание, готов ли МАЭК, как основной источник тепла, воды и электричества к зимнему сезону или нет, мы должны понимать, что на самом МАЭКе должны произойти очень большие перемены в плане введения новых мощностей, генерирующих как по теплу, так по электричеству и воде. Если этого не делается, то, соответственно, исходя из того, что изношенность оборудования составляет от 90 процентов и более, мы можем делать выводы, насколько готов МАЭК. Да, были выделены какие-то деньги перед отопительным сезоном, чтобы навести порядок, насколько этих денег хватает, я не совсем уверен, что этим деньгами можно привести МАЭК в порядок, - отметил Феликс Ким.


Мнения специалистов в большом репортаже Lada.kz.




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Комментарии ( 6 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 10:54
Феликс Ким говорит в своем интервью, что его письма в разные инстанции, начиная с администрации президента, утонули в бюрократических кабинетах.
Так что надежда только на Бога, может и перезимуем.
 
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Макс С. (Посетители) Сегодня, 10:51
Экспертов развелось…
Удивлен что свое экспертное мнение до сих не высказал наш специалист по фламинго )))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • cnnc
  • БО
 Apmaxa (Посетители) Сегодня, 10:14
БО, пользуются тем, что у нас не такие морозы зимой. в прошлом году на 2-3 дня мороз ударил, так все проблемы и повылазили.
 
-1
  • Макс С.
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ingul
 TANKIST (Посетители) Сегодня, 09:59
Феликса Ким в директоры МАЭКа
 
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  • cnnc
  • БО
 babe (Посетители) Сегодня, 09:50
Задница будет бесспорно ! Всю систему требуется менять! Чем занимались летом не понятно!
 
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  • Галина63
 БО (Посетители) Сегодня, 09:01
Не повторит, у нас будет гораздо хуже bye
 
 

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