Повторит ли Актау судьбу Экибастуза и чего ждать жителям города зимой

- Для того, чтобы было понимание, готов ли МАЭК, как основной источник тепла, воды и электричества к зимнему сезону или нет, мы должны понимать, что на самом МАЭКе должны произойти очень большие перемены в плане введения новых мощностей, генерирующих как по теплу, так по электричеству и воде. Если этого не делается, то, соответственно, исходя из того, что изношенность оборудования составляет от 90 процентов и более, мы можем делать выводы, насколько готов МАЭК. Да, были выделены какие-то деньги перед отопительным сезоном, чтобы навести порядок, насколько этих денег хватает, я не совсем уверен, что этим деньгами можно привести МАЭК в порядок, - отметил Феликс Ким.

После случившейся летом аварии на энергокомбинате, когда жители города вынуждены были получать электроэнергию в квартиры «веерным» способом, у многих возник вопрос к ТОО «МАЭК», а будет ли в квартирах горожан тепло зимой? Представители энергокомбината и коммунальных служб утверждают, что наш город готов к зиме на 100 процентов, несмотря на высокую изношенность оборудования предприятия.Однако оборудование на МАЭК не единственное, что нужно менять и модернизировать в системе теплоснабжения. Ранее власти заявляли, что изношенность инженерных сетей города составляет 80 процентов. Как оказалось, из-за этого после подключения тепла было выявлено более 200 порывов на теплосетях. В сравнении с прошлым годом количество аварий увеличилось в два раза.По поводу готовности энергокомбината и коммунальных служб к холодам высказался и частный эксперт Феликс Ким, директор ТОО «СПМНУ». Его компания уже много лет работает на этом рынке и не понаслышке знает об устройстве систем тепло- и водоснабжения. Так вот, его мнение с высказываниями властей сильно разнится.Мнения специалистов в большом репортаже Lada.kz.