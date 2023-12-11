Невменяемый ОДН: жалобу прокомментировали на «МАЭКе» в Актау

- Это нынче модно такие полумошеннические схемы проворачивать? Техническая вода, которой большую часть ноября просто не было, по счетчику 3,5 кубических метра + 12,5 кубических метра ОДН, питьевая - по счетчику два кубометра + пять кубометров ОДН. Это что за кратные приплюсовки? - задает вопрос местный житель.

- Также в домах образуется разница между показаниями домового счетчика и жильцами дома с индивидуальным прибором учёта (ИПУ), без ИПУ - норма с учетом ОДН (разница = показания домового счетчика минус показания ИПУ, нет счетчика - то норма и ОДН). Разницу, согласно методики расчёта объёмов предоставленных услуг водоснабжения, распределяют по объёму потребления, - объяснили на предприятии.

Местному жителю поступила жировка от «МАЭК» и он удивился излишними начислениями за ОДН по питьевой и технической воде.На «МАЭК» отметили, что расходы на ОДН распределяются по Закону о жилищных отношениях согласно протоколу собрания собственников равномерно среди жильцов. Учет расхода на ОДН ведется КСК/ОСИ/УК. Устанавливается отдельный счетчик, сдаются по нему показания, и объем распределяется согласно протоколу.По вопросам показаний домовых счетчиков и образованной разницы по определенным адресам можно обращаться в расчетный центр по жилому фонду в доме №1 в 10 микрорайоне.