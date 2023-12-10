Об аварии на трубопроводе отчитался аким Актау

- Уважаемые жители, на месте аварии обнаружен дефект, задвижки на трубопроводе с обеих сторон закрыты, давление уменьшено. Сейчас идет ремонт. Кроме того, аким области лично приехал на место аварии, провел совещание с работниками коммунальной службы и дал поручение. Во время экстренного совещания была обсуждена не только эта авария, но и то, какие работы будут проведены для устранения подобных проблем. Задействована вся необходимая спецтехника. Сейчас проводятся работы по замене поврежденного участка трубопровода и утвержден специальный план, - сообщил Улугбек Тналиев.

На магистральном трубопроводе, где произошел порыв, находится аким Актау, который следит за контролем проводимых работ.На месте аварии побывал и аким региона Нурлан Ногаев. Он провел оперативное совещание с руководителями коммунальных служб и уполномоченных государственных органов.Локация аварии установлена, задвижки с обеих сторон закрыты, давление уменьшено.