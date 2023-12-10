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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:38

Просмотров: 1940

Об аварии на трубопроводе отчитался аким Актау

Глава города Улугбек Тналиев контролирует ход работ на месте аварии, передает пресс-служба городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
На магистральном трубопроводе, где произошел порыв, находится аким Актау, который следит за контролем проводимых работ.
На месте аварии побывал и аким региона Нурлан Ногаев. Он провел оперативное совещание с руководителями коммунальных служб и уполномоченных государственных органов.

Локация аварии установлена, задвижки с обеих сторон закрыты, давление уменьшено.

- Уважаемые жители, на месте аварии обнаружен дефект, задвижки на трубопроводе с обеих сторон закрыты, давление уменьшено. Сейчас идет ремонт. Кроме того, аким области лично приехал на место аварии, провел совещание с работниками коммунальной службы и дал поручение. Во время экстренного совещания была обсуждена не только эта авария, но и то, какие работы будут проведены для устранения подобных проблем. Задействована вся необходимая спецтехника. Сейчас проводятся работы по замене поврежденного участка трубопровода и утвержден специальный план, - сообщил Улугбек Тналиев.





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Комментарии ( 3 )

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BOBBI (Посетители) Сегодня, 20:09
сторон закрыты, давление уменьшено.
Ремонтные работы на трубопроводах под давлнием запрещено правилами, однако.
 
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  • Papirosso
  • Космос
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:43
Бездари , некомпетентность просто зашкаливает.....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Шевченко 81
 БО (Посетители) Сегодня, 17:54
Я так понял,что этот порыв не на старой трассе,судя по видео...
 
 

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