Жители Актау пожаловались на переполненные мусорные баки.

- На данный момент ведётся работа по вывозу мусора в микрорайонах по графику, - сообщили в городской администрации.

- С гололёдом внутри микрорайонов пару дней машины не выходили в рейс, так как в аналогичных компаниях были случаи аварий на дорогах. Но вчера и сегодня большая часть мусора вывезена, в авральном режиме машины работают сверх нормы. К завтрашнему дню ситуация стабилизируется. С многими абонентами созвонились, объяснили ситуацию, просили проявить терпение и понимание. В виду не своевременного вывоза образовалось такое скопление мусора на местах. Это не стандартная обстановка и для нас самих,- заявили в компании, которая занимается вывозом мусора в Актау.

По словам горожан, уже несколько дней мусорные баки переполнены, а коммунальные службы не спешат их опустошать.В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что сделали замечание компании по вывозу мусора.В компании «West recycling company» рассказали, что мусор не вывозили в связи с погодными условиями.