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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 19:04

Просмотров: 699

Жители Актау пожаловались на переполненные мусорные баки

Жители 28 микрорайона Актау жалуются на завалы мусора. В городском акимате и коммунальной службе по вывозу мусора прокомментировали жалобы горожан.

Фото жителей 28 микрорайона 25 дома
По словам горожан, уже несколько дней мусорные баки переполнены, а коммунальные службы не спешат их опустошать.



Жители Актау пожаловались на переполненные мусорные баки


В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что сделали замечание компании по вывозу мусора.

- На данный момент ведётся работа по вывозу мусора в микрорайонах по графику, - сообщили в городской администрации.


В компании «West recycling company» рассказали, что мусор не вывозили в связи с погодными условиями.

- С гололёдом внутри микрорайонов пару дней машины не выходили в рейс, так как в аналогичных компаниях были случаи аварий на дорогах. Но вчера и сегодня большая часть мусора вывезена, в авральном режиме машины работают сверх нормы. К завтрашнему дню ситуация стабилизируется. С многими абонентами созвонились, объяснили ситуацию, просили проявить терпение и понимание. В виду не своевременного вывоза образовалось такое скопление мусора на местах. Это не стандартная обстановка и для нас самих,- заявили в компании, которая занимается вывозом мусора в Актау.


Жители Актау пожаловались на переполненные мусорные баки


Жители Актау пожаловались на переполненные мусорные баки



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 20:41
Жители Актау пожаловались на переполненные мусорные баки.

Мусор не вывозят, а оплату за вывоз мусора повысили, и легенду придумали об "утилизации" ТБО ...
"новый казахстан", 30 лет не зависимости...
Ответственности и спроса нет!...

Все мы ходим под богом.
 
 

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