Две квартиры затопило горячей водой в Актау

- Дома пар был ужасный. Я не знала, куда деваться, куда звонить. Просто в шоке. У нас паркет, вода проникла под него. Это заново придется делать ремонт. Мы с трудом собрали воду. Работники ЖЭКа не пришли, мы сами перекрыли кран, - сетует владелица квартиры.

- Собирая воду, руки и ноги пообжигали. Никакой реакции от ЖЭКа! Даже сварщика не отправили!, - возмущаются жильцы.

Первый инцидент произошел в одной из квартир дома №32 в 12 микрорайоне. По словам хозяйки жилплощади, сегодня дали отопление и тут же лопнула труба.Подобный случай произошел сегодня в том же микрорайоне в соседнем доме №33.В ПКСК «Собственник», к сожалению, на телефонный звонок никто не ответил.В ГКП «КЖСА» сообщили, что данным вопросом должен заниматься ПКСК.