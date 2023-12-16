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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:58

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Две квартиры затопило горячей водой в Актау

Причиной, как заявляют жильцы, стали лопнувшие трубы отопления.

Коллаж из видео
Первый инцидент произошел в одной из квартир дома №32 в 12 микрорайоне. По словам хозяйки жилплощади, сегодня дали отопление и тут же лопнула труба.

- Дома пар был ужасный. Я не знала, куда деваться, куда звонить. Просто в шоке. У нас паркет, вода проникла под него. Это заново придется делать ремонт. Мы с трудом собрали воду. Работники ЖЭКа не пришли, мы сами перекрыли кран, - сетует владелица квартиры.




Подобный случай произошел сегодня в том же микрорайоне в соседнем доме №33.

- Собирая воду, руки и ноги пообжигали. Никакой реакции от ЖЭКа! Даже сварщика не отправили!, - возмущаются жильцы.


В ПКСК «Собственник», к сожалению, на телефонный звонок никто не ответил.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что данным вопросом должен заниматься ПКСК.




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