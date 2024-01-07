Плесень в квартире: Жительница Актау опасается за своих детей

Образовавшаяся плесень в квартире на четвертом этаже

- После дождей страшно заходить в подъезд. Недавно на голову моего сына упал обмокший кусок шпатлевки. Благо, что он был в толстой шапке. Отделался только шишкой. А что делать с плесенью, у меня дома дети и самому маленькому из них - два месяца. Это очень опасно, а кто будет их лечить? За что мы платим ПКСК, если ничего не делается, - жалуется одна из жительниц на четвертом этаже.

При осадках вода через крышу топит подъезд

Состояние подъезда ужасающее

Председатель ПКСК «Максат-2», как заявляют жильцы, ничего не предпринимает

Жители дома №5А в 22 микрорайоне рассказали об ужасающем состоянии крыши, подъезда и квартир. После осадков они постоянно сталкиваются с протечкой крыши, осыпающейся штукатуркой и сыростью в квартирах. Самая главная беда - это плесень в квартирах. Люди пытаются избавиться от нее, отмывают стены, а она появляется снова.Проблема с протекающей крышей, по словам жильцов злополучного подъезда, длится уже не первый год. Неоднократно жильцы писали заявления в ПКСК «Максат-2», которые проводили ремонт крыши, но только поверхностный. Она по-прежнему протекает, а в обслуживающей компании лишь разводят руками перед людьми и заявляют, что все работы выполнены.По словам руководителя городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Асимы Жарылгасовой, такая плесень очень опасна и трудновыводима. В данном случае жильцы могут обратиться за помощью к специалистам в здание №46 в 3Б микрорайоне или по телефонам:Председателя обслуживающей компании «Максат-2» в субботу в рабочее время на месте. В диспетчерской нам сообщили, что нужно обратиться во вторник, 9 января.