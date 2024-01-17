Кто должен делать капитальный ремонт жилых домов в Актау

- Жилой дом — это общее имущество. Общее имущество принадлежит самим жителям. Обслуживающее учреждение занимается только содержанием общего имущества. Проведение капитального ремонта не входит в обязанности обслуживающего учреждения, то есть капитальный ремонт жилого дома производится за счет собственных средств жителей. Однако через программу «Қайтарымды қаражат» (возвратные средства) 2/3 собственников могут получить по договору кредит под 0,1% годовых на срок до семи лет и провести капитальный ремонт своего жилья, - сказал специалист отдела жилищной инспекции города Актау Айдар Ыбрай.

- После того, как жители выберут компанию для проведения капитального ремонта, будет заключен трехсторонний договор между уполномоченной организацией ТОО «Ақтау тұрғын үй», обслуживающим учреждением и подрядной компанией. Проведение работ по капитальному ремонту жилья осуществляется по данному контракту, - сказал специалист отдела жилищной инспекции.

- Жилищная помощь предоставляется за счет средств местного бюджета жильцам, постоянно зарегистрированным и проживающим в жилище, которое находится на праве собственности как единственное жилище на территории РК, а также нанимателям жилища из государственного жилищного фонда и жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном фонде. Доля предельно допустимых расходов по городу Актау установлена в размере 3% от совокупного дохода семьи, а для одиноких пенсионеров, лиц с инвалидностью всех групп и пенсионеров (проживающих с детьми) в размере - по 1% к совокупному доходу семьи (гражданина). Жилищная помощь предоставляется пенсионерам, лицам с ограниченными возможностями, безработным, многодетным матерям и неполным семьям, - рассказала заведующая сектором назначения выплаты жилищной помощи Актауского городского отдела занятости и социальных программ Жанар Утепбергенова.



Актауская городская жилищная инспекция сообщает, что капитальный ремонт жилых домов производится за счет собственных средств жителей. Перед проведением капитального ремонта необходимо провести техническое обследование со стороны городской жилищной инспекции. На основании этого становится понятно, какие именно ремонтные работы необходимо провести в жилом доме.В настоящее время ответственным отделом по городу проведено техническое обследование 106 жилых домов. По словам специалиста Актауского городского отдела жилищной инспекции Айдара Ыбрая, капитальный ремонт жилых домов будет производиться за счет собственных средств жителей. Также жители могут воспользоваться программой «Қайтарымды қаражат» (возвратные средства).Айдар Ыбрай отметил, что для проведения капитального ремонта жилого дома 2/3 жителей должны дать согласие. После письменного согласия собственников местный исполнительный орган разрабатывает проектно-сметную документацию. Затем после разработки проектно-сметной документации специализированная уполномоченная организация ТОО «Ақтау тұрғын үй» предоставляет собственникам квартир список подрядных организаций.Также для жителей предусмотрена жилищная помощь со стороны государства. Заведующая сектором назначения выплаты жилищной помощи Актауского городского отдела занятости и социальных программ Жанар Утепбергенова отметила, что жилищная помощь предоставляется пенсионерам, инвалидам, безработным, многодетным матерям и неполным семьям.