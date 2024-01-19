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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:53

Просмотров: 1671

Жители «умного» дома в Актау пожаловались на отсутствие отопления

По словам жителей домов №35 и 37 у них неделю отсутствовало отопление. В обслуживающей дома компании ТОО «Натис-АБ» заявили, что в один из домов уже подали отопление.

Иллюстративное фото с сайта makipa.ru
На отсутствие отопления пожаловались жители домов №35 и 37. По их словам, тепла в квартирах нет уже неделю.

- У нас семьи: дети, пожилые жильцы. Нашему дому был присвоен статус, как «умный» дом. Так где же условия для проживания, о комфорте и привилегиях, уже речь не идёт! На сегодняшний день в нашем доме такие острые проблемы: отсутствие отопления, горячей воды, мусорных урн, в подъездах не проводится уборка, во дворе летает мусор. Ну неужели эти элементарные услуги не должны оказываться должным образом? Управляющая компания, которая должна сама вести учёт и контроль состояния жилых домов и дворов, бездействует, ссылаясь на отсутствие работников или материалов. Так в чем же привилегии «умного» дома?! – пожаловались жители.


В управляющей компании ТОО «Натис-АБ» рассказали, что в этих домах отопление отсутствовало два дня.

- ТОО «Каспий жылу, су арнасы» совместно с акиматом проверяли эти дома, сегодня запустили тепло на дом №37, к вечеру запустят в дом №35. В 15 микрорайоне было отключение во многих домах: из-за порывов на трассе, некоторые дома по каким-то другим причинам. Сегодня тоже приезжали с акимата, сказали будут еще проверять, - пояснили в управляющей компании.



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Комментарии ( 4 )

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Макс С. (Посетители) Сегодня, 18:28
Умный Дом оказался тупым ?)
 
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  • 444
  • Дизель
 jokerok (Посетители) Сегодня, 16:45
Чем он умный то?
Раз уж написали "умный" то хоть намекните чё там такого особенного?
Так то по описанию не особо он и умный..
На сегодняшний день в нашем доме такие острые проблемы: отсутствие отопления, горячей воды, мусорных урн, в подъездах не проводится уборка, во дворе летает мусор.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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  • Кинст
  • Дизель
 Базелик (Посетители) Сегодня, 16:09
дому был присвоен статус, как «умный» дом-вот и должен дом сам дров нарубить, воды наносить, мусор убрать.
 
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  • Кинст
  • 444
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:12
Дом то наверное и Умный, а вот Управляющие, наверняка не Умные devil
 
 

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