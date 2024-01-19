Жители «умного» дома в Актау пожаловались на отсутствие отопления

- У нас семьи: дети, пожилые жильцы. Нашему дому был присвоен статус, как «умный» дом. Так где же условия для проживания, о комфорте и привилегиях, уже речь не идёт! На сегодняшний день в нашем доме такие острые проблемы: отсутствие отопления, горячей воды, мусорных урн, в подъездах не проводится уборка, во дворе летает мусор. Ну неужели эти элементарные услуги не должны оказываться должным образом? Управляющая компания, которая должна сама вести учёт и контроль состояния жилых домов и дворов, бездействует, ссылаясь на отсутствие работников или материалов. Так в чем же привилегии «умного» дома?! – пожаловались жители.

- ТОО «Каспий жылу, су арнасы» совместно с акиматом проверяли эти дома, сегодня запустили тепло на дом №37, к вечеру запустят в дом №35. В 15 микрорайоне было отключение во многих домах: из-за порывов на трассе, некоторые дома по каким-то другим причинам. Сегодня тоже приезжали с акимата, сказали будут еще проверять, - пояснили в управляющей компании.

На отсутствие отопления пожаловались жители домов №35 и 37. По их словам, тепла в квартирах нет уже неделю.В управляющей компании ТОО «Натис-АБ» рассказали, что в этих домах отопление отсутствовало два дня.