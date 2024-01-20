Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 20 Января
+5...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.04 KZT
  • €1 = 489.73 KZT
  • 1 RUB = 5.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 688

Как проверить свою обслуживающую компанию в Актау

Алгоритм действий для проведения проверки предоставили в городском акимате.

Фото предоставили в городском акимате
Открыть проверку в отношении компаний, обслуживающих жилые дома, кооперативов собственников квартир (КСК) и объединений собственников имущества (ОСИ) могут сотрудники городской жилищной инспекции на основании заявления от жителей.

- Жилищная инспекция вправе провести проверку обслуживающих компаниий в соответствии с установленными критериями, представленными в проверочном листе. Прежде всего, необходимо наличие договора между ОСИ или простым товариществом с обслуживающими субъектами, одобренный в ходе собрания протокольным решением. Обслуживающие компании также обязаны предоставить годовую смету с указанием расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума. Согласно проверочному листу, у обслуживающих компаний должны быть документы, подтверждающие наличие сберегательного и текущего счетов объекта кондоминиума, а также ежемесячный и годовой отчеты по управлению жилым домом. Также проверяется наличие документов, подтверждающих выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования. Проверяется наличие дефектов в общем имуществе объекта кондоминиума и соблюдение сроков полномочий председателя ОСИ, совета дома и ревизионной комиссии в соответствии с нормативными правовыми актами и уставами проверяемого субъекта, - рассказал специалист городской жилищной инспекции Айдар Ыбрай.


Как проверить свою обслуживающую компанию в Актау


По словам специалистов, в протокольном решении и в схеме жилого дома необходимо наличие безопасной среды для людей с ограниченными возможностями, то есть наличие пандуса. Со стороны городской жилищной инспекции проверяется и документ, подтверждающий квалификацию обслуживающих компаний для осуществления функций по управлению объектом кондоминиума.

Ранее специалисты городской жилищной инспекции разъяснили основные задачи обслуживающих компаний и прав населения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика