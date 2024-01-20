Как проверить свою обслуживающую компанию в Актау

- Жилищная инспекция вправе провести проверку обслуживающих компаниий в соответствии с установленными критериями, представленными в проверочном листе. Прежде всего, необходимо наличие договора между ОСИ или простым товариществом с обслуживающими субъектами, одобренный в ходе собрания протокольным решением. Обслуживающие компании также обязаны предоставить годовую смету с указанием расходов на содержание общего имущества объекта кондоминиума. Согласно проверочному листу, у обслуживающих компаний должны быть документы, подтверждающие наличие сберегательного и текущего счетов объекта кондоминиума, а также ежемесячный и годовой отчеты по управлению жилым домом. Также проверяется наличие документов, подтверждающих выполнение работ по дезинфекции, дезинсекции, дератизации подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования. Проверяется наличие дефектов в общем имуществе объекта кондоминиума и соблюдение сроков полномочий председателя ОСИ, совета дома и ревизионной комиссии в соответствии с нормативными правовыми актами и уставами проверяемого субъекта, - рассказал специалист городской жилищной инспекции Айдар Ыбрай.

Открыть проверку в отношении компаний, обслуживающих жилые дома, кооперативов собственников квартир (КСК) и объединений собственников имущества (ОСИ) могут сотрудники городской жилищной инспекции на основании заявления от жителей.По словам специалистов, в протокольном решении и в схеме жилого дома необходимо наличие безопасной среды для людей с ограниченными возможностями, то есть наличие пандуса. Со стороны городской жилищной инспекции проверяется и документ, подтверждающий квалификацию обслуживающих компаний для осуществления функций по управлению объектом кондоминиума.Ранее специалисты городской жилищной инспекции разъяснили основные задачи обслуживающих компаний и прав населения.