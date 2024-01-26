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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 207

Подачу питьевой и технической воды возобновили в Актау после отключения

При выполнении оперативных работ произошло отключение насосов на центральном узле водоснабжения (ЦУВС-3), из-за чего снизилось давление при подаче питьевой и технической воды. На данный момент режим работы ЦУВС-3 восстановлен. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Иллюстративное фото из открытых источников
Давление при подаче питьевой и технической воды снизилось сегодня, 26 января. Это произошло из-за отключения насосов ЦУВС-3. Из-за этого жители нескольких микрорайонов остались без воды.

В данный момент все неполадки устранили.

- В настоящий момент режим работы ЦУВС-3 восстановлен. Проводится постепенное повышение давления питьевой и технической воды, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.



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