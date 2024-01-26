Подачу питьевой и технической воды возобновили в Актау после отключения

- В настоящий момент режим работы ЦУВС-3 восстановлен. Проводится постепенное повышение давления питьевой и технической воды, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.

Давление при подаче питьевой и технической воды снизилось сегодня, 26 января. Это произошло из-за отключения насосов ЦУВС-3. Из-за этого жители нескольких микрорайонов остались без воды.В данный момент все неполадки устранили.