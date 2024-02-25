В квартирах актауской пятиэтажки рушится плита перекрытия

- Зайдя к нам в квартиры, можно упасть в обморок. Получается, меня чуть не убило, если бы это все разом обвалилось. Написано множество заявлений, уже устала и нет терпения. По этой причине я перестала платить в ПКСК «Галия», - говорит пенсионерка.

Пенсионерка Вероника Бринько, проживающая на пятом этаже в подъезде №7, чуть не стала жертвой трагедии. По ее словам, с 2017 года ее натяжной потолок частично стал проседать. Она думала, что там накапливается вода из-за протекания крыши. В декабре прошлого года она вызвала специалиста по натяжным потолкам, который принялся делать демонтаж и обнаружилось, что вместо воды там была груда обвалившейся бетонной плиты. Специалист удивился, что натяжной потолок смог выдержать такой большой вес.В кухне у Вероники Бринько из-за протечки крыши нет света. Она старается готовить еду утром или днем, включая свет на лоджии и в коридоре.Подобная проблема с обрушением потолка и у ее соседей по лестничной клетке, а также этажом ниже.Жильцы уже не раз обращались с заявлением в обслуживающую компанию ПКСК «Галия», которые, в свою очередь, дважды проводили ремонт кровли, но крыша по-прежнему протекает.