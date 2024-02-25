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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:43

Просмотров: 153

В квартирах актауской пятиэтажки рушится плита перекрытия

Жители дома №6 в 7 микрорайоне заявили, что из-за протечки крыши в их квартирах на пятом этаже осыпается бетонная плита перекрытия. Также люди опасаются короткого замыкания и пожара.

Кадр видео
Пенсионерка Вероника Бринько, проживающая на пятом этаже в подъезде №7, чуть не стала жертвой трагедии. По ее словам, с 2017 года ее натяжной потолок частично стал проседать. Она думала, что там накапливается вода из-за протекания крыши. В декабре прошлого года она вызвала специалиста по натяжным потолкам, который принялся делать демонтаж и обнаружилось, что вместо воды там была груда обвалившейся бетонной плиты. Специалист удивился, что натяжной потолок смог выдержать такой большой вес.

В квартирах актауской пятиэтажки рушится плита перекрытия


- Зайдя к нам в квартиры, можно упасть в обморок. Получается, меня чуть не убило, если бы это все разом обвалилось. Написано множество заявлений, уже устала и нет терпения. По этой причине я перестала платить в ПКСК «Галия», - говорит пенсионерка.


В кухне у Вероники Бринько из-за протечки крыши нет света. Она старается готовить еду утром или днем, включая свет на лоджии и в коридоре.

Подобная проблема с обрушением потолка и у ее соседей по лестничной клетке, а также этажом ниже.

В квартирах актауской пятиэтажки рушится плита перекрытия


Жильцы уже не раз обращались с заявлением в обслуживающую компанию ПКСК «Галия», которые, в свою очередь, дважды проводили ремонт кровли, но крыша по-прежнему протекает.

Lada.kz ожидает официальный комментарий от ПКСК «Галия».




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Комментарии ( 1 )

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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 20:51
Скиньтесь с соседями по площадке и сами сделайте крышу - это явно дешевле, чем потом ремонт делать + в КСК можете сжать чеки
Цена вопроса для квартиры 200-300 тысяч
 
 

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