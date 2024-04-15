Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды

- У вас постоянные проблемы, почему? Самим не стыдно получать зарплату, когда весь город сидит без горячей воды? Сколько дней уже 13–35 нет горячей воды, - пожаловалась жительница Актау.



- Мы не хотим слушать и читать никакие оправдания! Мы хотим, чтобы, как и везде (и у вас дома!), была горячая и холодная вода, - пишут горожане в Тelegram-канал акима области.



- В случае отсутствия воды (питьевой, технической, горячей) в первую очередь необходимо обращаться в обслуживающую КСК (ЖЭК). Так как с их стороны также могут быть отключения в связи с порывом и проведением ремонтных работ, в случае необходимости они свяжутся с нами, - написал Ислам Усенов.



- Сегодня начались ремонтные работы на тепловых сетях в 4 микрорайоне, где после температурных испытаний выявлены дефекты в трех местах. По 13 микрорайону также произошло отключение с нашей стороны в связи с порывом, на данный момент проводятся работы по определению характера порыва, - сообщил Ислам Усенов.



Жалобы на отсутствие горячей воды поступают от жителей разных микрорайонов Актау.Пресс-служба ТОО «МАЭК» сообщила, что решением акима города с сегодняшнего дня приостановлена подача тепла. Но, со стороны предприятия ограничений на горячую воду нет.Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов также ответил на жалобы жителей.Ислам Усенов отметил, что в некоторых микрорайонах отключили горячую воду в связи с порывами.