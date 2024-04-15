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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:43

Просмотров: 359

Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды

Сегодня с утра, 15 апреля, в Тelegram-канал акима области поступают многочисленные жалобы от жителей города на отсутствие горячей воды. В ГКП «КЖСА» и ТОО «МАЭК» прокомментировали обстановку по городу.

Иллюстративное фото
Жалобы на отсутствие горячей воды поступают от жителей разных микрорайонов Актау.

Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды



- У вас постоянные проблемы, почему? Самим не стыдно получать зарплату, когда весь город сидит без горячей воды? Сколько дней уже 13–35 нет горячей воды, - пожаловалась жительница Актау.


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


Жители Актау массово жалуются на отсутствие горячей воды


- Мы не хотим слушать и читать никакие оправдания! Мы хотим, чтобы, как и везде (и у вас дома!), была горячая и холодная вода, - пишут горожане в Тelegram-канал акима области.

Пресс-служба ТОО «МАЭК» сообщила, что решением акима города с сегодняшнего дня приостановлена подача тепла. Но, со стороны предприятия ограничений на горячую воду нет.

Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов также ответил на жалобы жителей.

- В случае отсутствия воды (питьевой, технической, горячей) в первую очередь необходимо обращаться в обслуживающую КСК (ЖЭК). Так как с их стороны также могут быть отключения в связи с порывом и проведением ремонтных работ, в случае необходимости они свяжутся с нами, - написал Ислам Усенов.

Ислам Усенов отметил, что в некоторых микрорайонах отключили горячую воду в связи с порывами.

- Сегодня начались ремонтные работы на тепловых сетях в 4 микрорайоне, где после температурных испытаний выявлены дефекты в трех местах. По 13 микрорайону также произошло отключение с нашей стороны в связи с порывом, на данный момент проводятся работы по определению характера порыва, - сообщил Ислам Усенов.



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Комментарии ( 2 )

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  • Tankushka
 glu-info (Посетители) Сегодня, 14:58
необходимо обращаться в обслуживающую КСК (ЖЭК). Так как с их стороны также могут быть отключения в связи с порывом и проведением ремонтных работ,
По всему городу? Картина год от года не меняется. С апреля по октябрь горячей воды в городе нет.То,что идет из кранов горячей водой называть нельзя.
 
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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 14:58
В 1 есть вода
 
 

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