Ремонт тепловых сетей в Актау выполнен на 98%

Реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау завершена на 98 процентов от общего объема. Полностью работы будут завершены до отопительного сезона текущего года, заверили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

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В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что на сегодняшний день завершенность монтажных работ составляет 98 процентов, или 11,2 км.

Все оборудование и материалы присутствуют на строительном объекте - 100%. Работы будут завершены до отопительного сезона текущего года, - заверили в ведомстве.

Напомним, реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длится уже 5 месяцев. С 1 мая 2024 года весь областной центр остался без горячей воды. В целях предоставления качественных коммунальных услуг в текущем году обновляется 11,3 км магистральных инженерных сетей. Реконструкцию тепловых сетей проводит компания «Алматыинжстрой».