Зима близко: когда в Актау включат отопление

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области сообщили о текущем состоянии реконструкции магистральных тепловых сетей. В городской администрации назвали дату подачи отопления в квартиры горожан.

Фото ЦОК региона

В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что на сегодняшний день завершенность монтажных работ составляет 99 процентов, или 11,2 км.

Все оборудование и материалы присутствуют на строительном обьекте - 100%. Полностью работы будут завершены до отопительного сезона текущего года, - сообщили в ведомстве.

Редакция Lada.kz узнала в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, когда в Актау планируют подключить отопление в квартирах горожан.

Начало отопительного сезона в Актау запланировано на 15 октября текущего года, - заявили в ведомстве.

Напомним, реконструкция магистральных тепловых сетей в Актау длится уже 5 месяцев. С 1 мая 2024 года весь областной центр остался без горячей воды. В целях предоставления качественных коммунальных услуг в текущем году обновляется 11,3 км магистральных инженерных сетей. Реконструкцию тепловых сетей проводит компания «Алматыинжстрой».