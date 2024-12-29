Сколько дождевой воды откачали коммунальщик в Актау?

Сотрудники коммунальной сферы провели работы по откачке воды, скопившейся на автомобильных дорогах в результате дождя. Работы продолжаются, сообщает пресс-служба Актауского городского акимата..
В настоящее время работы проводят по следующим адресам:
В этих работах задействованы один ответственный мастер, шесть рабочих, два водителя, два бойлера, две «Газели», восемь мотопомп. С автомобильных дорог откачали 1600 кубических метров воды.
В общем с улиц откачано 230 кубических метров дождевой воды.
Работы продолжаются.
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