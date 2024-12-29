Сколько дождевой воды откачали коммунальщик в Актау?

Сотрудники коммунальной сферы провели работы по откачке воды, скопившейся на автомобильных дорогах в результате дождя. Работы продолжаются, сообщает пресс-служба Актауского городского акимата..

Фото предоставила пресс-служба Актауского городского акимата

В настоящее время работы проводят по следующим адресам:

пересечение автомобильных дорог №24 и №27, возле ЖК «Аяулы ана» ;

между мкр 31Б и 32б;

пересечение возле здания таможни;

пересечение автомобильных дорог №15 и №22;

пересечение автомобильной дороги №7 и №15;

пересечение автомобильных дорог №24 и №25;

автомобильная дорога №3, вблизи ЖК «Тамшалы»;

автомобильная дорога №12, возле банка «Евразия»;

17 микрорайон «Халык арена»;

возле желтого рынка;

автомобильная дорога №22, возле ЖК «Инара»;

автомобильная дорога №7, возле школы № 1;

В этих работах задействованы один ответственный мастер, шесть рабочих, два водителя, два бойлера, две «Газели», восемь мотопомп. С автомобильных дорог откачали 1600 кубических метров воды.

В общем с улиц откачано 230 кубических метров дождевой воды.

Работы продолжаются.