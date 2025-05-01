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01.05.2025, 11:27

Кто должен платить за ремонт и замену лифтов в Актау

Коммунальная жизнь 0 2 140 Лиана Рязанцева

Жители 4 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с вопросом о том, кто несёт ответственность за ремонт или замену лифта при его поломке. На вопрос горожан ответил заместитель акима Актау Бауыржан Есенов.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Согласно данным городской жилищной инспекции, в Актау на учёте числится 1 434 лифта, из которых 1 206 установлены в многоквартирных жилых домах, а оставшиеся 228 находятся в ведении юридических лиц: бизнес-центров, торговых домов и других объектов.

Отвечая на вопрос жителей о том, за чей счёт должен производиться ремонт лифтов, заместитель акима Актау Бауыржан Есенов подчеркнул: «Общее имущество — это общая ответственность».

Из-за того, что некоторые жители многоквартирных жилых домов (МЖД) не стремятся участвовать в содержании общего имущества и перекладывают ответственность друг на друга, в городе до сих пор существуют пустующие лифтовые шахты, хотя на сегодняшний день для  обновления лифтового оборудования и сохранения жилищного фонда законодательством предусмотрены меры финансовой поддержки. Приведу простой пример. Рыночная стоимость одного лифта составляет около 15 миллионов тенге. В одном МЖД в среднем находится 50 квартир, жители которых могут получить бюджетные средства на условиях возвратности сроком на 15 лет. Таким образом, жильцы МЖД должны будут ежемесячно возвращать государству около 1 500 тенге с квартиры, при этом общий срок службы лифта составляет около 25 лет, - сказал Актау Бауыржан Есенов.

По такому же принципу, по словам замакима, жители могут провести капитальный ремонт домов, отремонтировать фасады, кровлю, подвалы, общедомовые инженерные системы и так далее.

Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на получение жилищной помощи со стороны государства. Таким образом, законодательством предусмотрены все меры для благоприятного и комфортного проживания всех категорий граждан. Однако, если следовать логике и желаниям некоторых жителей МЖД, акимат должен приобрести лифт за счёт бюджетных средств на безвозмездной основе, то есть, аналогично тому, как если бы акимат приобрёл общественный транспорт для одного дома, который использовался бы в их личных целях. Повторюсь, что лифты являются общим имуществом жильцов, и пользоваться ими будут только они и члены их семей, - отметил Бауыржан Есенов.

Отмечается, что, согласно жилищному законодательству, решение о замене лифта принимается собственниками квартир на общем собрании. Кроме того, именно жильцы определяют модель лифта, способ его эксплуатации, будь то абонентская плата или карточная система, а также выбирают организацию, которая будет заниматься его обслуживанием.

На сегодняшний день рынок лифтового хозяйства достаточно хорошо развит, и в городе насчитывается более 10 компаний, специализирующихся в этой сфере, - подытожил Бауыржан Есенов.

Напомним, что по указанию №124 от 23.06.2021 года РГУ «Департамент агентства по защите и развитию конкуренции РК по Мангистауской области» все лифты высотных домов должны быть переданы на баланс собственников квартир (КСК, ОСИ).

Ранее Актауская городская жилищная инспекция детально пояснила процесс проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов. 

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