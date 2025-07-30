Авария на канализационном трубопроводе: около 30 тысяч литров разлилось в пригороде Актау

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Ситуацию, связанную с аварийным сбросом воды, прокомментировали в ГКП «КЖСА», сообщает Lada.kz .

Кадр видео

В Сети появилось видео, на котором зафиксирован сброс сточных вод из канализационной трубы на берегу канала ХГМЗ в районе села Баскудук. Жители сообщили о загрязнении территории и зловонном запахе, который распространился в округе.

По предварительной информации ГКП «КЖСА», 28 июля около 17:00 часов на напорном левом трубопроводе Ду-710 ПЭ, соединяющем канализационно-отчистные сооружения КОС-1 и КОС-2, произошла авария (пробоина), в результате чего работа данного трубопровода была временно приостановлена.

Ориентировочный объем сброшенной очищенной воды составил около 30 кубических метров.

На текущий момент подача дочищенной воды с КОС-1 на КОС-2 осуществляется через правый напорный коллектор, сообщили в компании.

Совместно с департаментом экологии и управлением природных ресурсов проводится работа по установлению причин сброса, зафиксированного на видео.

Дополнительная информация будет предоставлена после определения объема и состава сброшенных вод.

На данный момент авария полностью устранена, работа систем осуществляется в штатном режиме.