Жители Актау возмутились счетами за отопление и горячую воду

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Отсутствие общедомовых приборов учета в домах горожан стало основной причиной, по которой жители Актау оказались в недоумении от цен за отопление и горячую воду.



По словам заместителя директора ТОО «AllianceEnergoSnabAktau» Виктора Гжегоржевского, только в 70 процентах домов города установлены теплосчетчики. Это значит, что люди, которые проживают в этих домах, платят за отопление и горячую воду гораздо меньше, чем жители, в чьих домах приборов учета нет.



- Тариф на отопление для потребителей, в чьих домах установлены приборы учета тепла, составляет 2385 тенге. А люди, проживающие в домах, где нет теплосчётчиков, платят по тарифу 3215 тенге. Разница почти в одну тысячу тенге. По этой причине в городе бывают такие случаи, когда, например, люди живут в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров, платят за отопление семь тысяч тенге, а жители такой же квартиры в другом микрорайоне платят 4500 тенге, - сообщил Виктор Гжегоржевский.



Он отметил, что часть теплосчётчиков установило ТОО «МАЭК-Казатомпром» с помощью лизинговой программы. Установкой остальных приборов занималось ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В новостройках приборы учета тепла устанавливают сами застройщики. По словам Виктора Гжегоржевского, горожанам стоит обеспокоиться вопросом наличия теплосчётчиков в домах. Тогда разницы в расчетах не будет.



В ТОО «AllianceEnergoSnabAktau» объяснили, почему у горожан, проживающих в одном доме, уровень подачи отопления может заметно отличаться.



- На этот вопрос должны отвечать управляющие компании. У нас нет индивидуальных приборов учета тепла, - прокомментировал Виктор Гжегоржевский.



Представитель «КЖСА» Азамат Кымбатов сообщил, что для того, чтобы установить теплосчётчики в домах, где их нет, государство выделяло 90 миллионов тенге, однако из-за карантина установить приборы в домах так и не удалось.



В антимонопольном комитете региона отметили, что тарифы за коммунальные услуги с 2020 года не менялись.