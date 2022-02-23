Когда твой дом больше не крепость! Жители Актау жалуются на невыносимые условия жизни с рестораном бок о бок

- Они снесли несущие стены, установив дверь и окно, выходящие на улицу. По стенам пошли трещины. Бесконечные адские звуки техники уже достали. Сейчас они устанавливают вентиляционные блоки, законно ли это? Будет постоянный низкочастотный шум. Из-за их ремонта возникают перебои с подачей воды - то включают, то отключают. Помимо того, что вентиляционные воздуховоды нависают сразу над подъездом, они проходят даже внутри подъезда, - возмутились жители дома №62.

- По итогам проверки законности коммерческого объекта, на котором ведутся строительные работы, специалистами отдела составляется акт, который будет направлен в «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области» для принятия мер, - заверили чиновники.

По словам жителей дома №62 в 15 микрорайоне, на первом этаже находится ресторан «Теремок». Прошлой весной владельцы заведения затеяли там ремонт, но, как заявляют люди, он проводится с нарушениями.Также, как заявляют жильцы дома, на прошлой неделе рабочие проводили кабель от трансформатора, им пришлось раскопать асфальт. После завершения работ они просто присыпали место песком. При этом повреждённая дорога внутри микрорайона ведёт ко многим домам.Как сообщили сегодня, 23 февраля, в городском акимате, по данному адресу специалисты отдела архитектуры и градостроительства провели проверку.