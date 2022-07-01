Певец из Актау просит поддержать его на шоу «Голос Казахстана. Дети»

- Я долго думал, что же можно спеть, а на тот момент в Армении шла война. Видел, как мои родители переживали целыми днями. И у меня появилась мысль спеть про то, чтобы не было войны, не погибали люди и не страдали дети, - делится юный исполнитель.





Уже 10 лет 14-летний исполнитель Армен Саакян выступает на сцене и не раз представлял Мангистау на всевозможных конкурсах. В 2020 году стал победителем пятого сезона национального песенного конкурса «Бала дауысы» и получил грант на обучение в Казахском национальном университете искусств. Концерт проходил в формате музыкального спектакля. Юные вокалисты и их наставники принимали участие в постановке «Добрые сказки лебедя Умай». Именно Армен Саакян сумел своими вокальными данными задеть за живое и телезрителей, и всех членов жюри.В 2021 году снял видео для своей первой авторской композиции «Бала тілегі» (Желание ребёнка), где вместе с композитором и певцом Маратом Оразбаевым решил донести главную мысль до людей - война не приведёт ни к чему хорошему.Завоевал второе место на международном детском вокальном конкурсе «Baqytty Bala». В 2021 стал финалистом конкурса «Детское Евровидение».В этом году ему удалось побороться за звание сильнейшего на шоу «Голос Казахстана. Дети». Он успешно прошел первый и второй туры, и теперь выступит в полуфинале.Певец просит поддержать его при помощи голосования в прямом эфире на телеканале «Казахстан», который пройдёт 2 июля в 20:00 по местному времени. Голосование продлится лишь 30 минут.