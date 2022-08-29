В Актау пройдёт праздничный концерт в честь Дня Конституции

Фото взято из открытого источника

Праздничный концерт под названием «Ата заң – айбарым», как сообщили в акимате Актау, пройдёт 30 августа в 19:00 на площади «Астана» в 4 микрорайоне (перед зданием городского акимата). В концерте примут участие танцевальные и вокальные коллективы, а также местные артисты. Программа будет посвящена Дню Конституции страны.



Жителей приглашают посмотреть концерт, мероприятие пройдёт под открытым небом.