В Актау пройдёт праздничный концерт в честь Дня Конституции

Фото взято из открытого источника
Праздничный концерт под названием «Ата заң – айбарым», как сообщили в акимате Актау, пройдёт 30 августа в 19:00 на площади «Астана» в 4 микрорайоне (перед зданием городского акимата). В концерте примут участие танцевальные и вокальные коллективы, а также местные артисты. Программа будет посвящена Дню Конституции страны.
Жителей приглашают посмотреть концерт, мероприятие пройдёт под открытым небом.
Жителей приглашают посмотреть концерт, мероприятие пройдёт под открытым небом.
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