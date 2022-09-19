Бесплатные спектакли смогут посетить жители Актау на II Международном театральном фестивале «Abish Alemi»

- Мероприятие организуется в целях развития национальной духовности и установления творческих связей между театрами дружественных стран. Обмен опытом между ними стимулирует творческие коллективы к новому успеху, - подчеркнула Гульсина Миргалиева.





Фестиваль, который в Мангистау проводится во второй раз, соберёт театральные труппы из Грузии, Кыргызстана, Башкортостана и Казахстана.По словам Гульсины Миргалиевой, театры могут участвовать в фестивале с национальными и классическими постановками в своём репертуаре.По словам художественного руководителя театра Медгата Умиралиева, представленные театрами спектакли будут анализировать авторитетные члены жюри, известные всему театральному миру. Это деятели искусства: Асанали Ашимов, Меруерт Утекешова, Атабак Пурнадери, Еркин Жуасбек, Лаша Чхартишвили, Бейбит Бахтыгереев, Меруерт Жаксылыкова. В качестве специальных гостей примет участие в фестивале семья и последователи Абиша Кекилбаева.Церемония открытия фестиваля состоится 20 сентября в 19:00 на сцене амфитеатра на набережной 15 микрорайона. Приглашаются жители и гости города. Спектакли будут показаны в музыкально-драматическом театре имени Н. Жантурина. Вход бесплатный.