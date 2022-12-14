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ЛАДА.kz » Культура

Опубликовано: Сегодня, 15:50

Просмотров: 1204

Танцоры из Актау завоевали гран-при республиканского конкурса

Воспитанники танцевально-образовательного центра «Quartz» из Актау выступили на республиканском хореографическом конкурсе «Живи танцуЯ» и завоевали три гран-при, три первых и два вторых места. Об этом сообщила Лилия Лахмоткина, руководитель и хореограф центра.

Фото предоставлено Лилией Лахмоткиной
Республиканский хореографический конкурс «Живи танцуЯ» прошёл 10 декабря в столице Республики Казахстан. В нём приняли участие около 900 танцоров из всей страны в возрасте от четырёх до 16 лет.

Наш город на конкурсе представляли 107 воспитанников танцевально-образовательного центра «Quartz».

Танцоры из Актау завоевали гран-при республиканского конкурса


По итогам конкурса наши танцоры завоевали три высших награды - гран-при, три первых места и два вторых.

Танцоры из Актау завоевали гран-при республиканского конкурса

Танцоры из Актау завоевали гран-при республиканского конкурса


- Мы получили также кубок, почти метр длиной, который выдавался только трём танцевальным коллективам. Мы получили его за танец в стиле современной хореографии и как «большая музыкальная семья», - подчеркнула Лилия Лахмоткина.

Михаил Одинцов



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