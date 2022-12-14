Танцоры из Актау завоевали гран-при республиканского конкурса

Фото предоставлено Лилией Лахмоткиной
Республиканский хореографический конкурс «Живи танцуЯ» прошёл 10 декабря в столице Республики Казахстан. В нём приняли участие около 900 танцоров из всей страны в возрасте от четырёх до 16 лет.
Наш город на конкурсе представляли 107 воспитанников танцевально-образовательного центра «Quartz».
По итогам конкурса наши танцоры завоевали три высших награды - гран-при, три первых места и два вторых.
- Мы получили также кубок, почти метр длиной, который выдавался только трём танцевальным коллективам. Мы получили его за танец в стиле современной хореографии и как «большая музыкальная семья», - подчеркнула Лилия Лахмоткина.
Михаил Одинцов
Наш город на конкурсе представляли 107 воспитанников танцевально-образовательного центра «Quartz».
По итогам конкурса наши танцоры завоевали три высших награды - гран-при, три первых места и два вторых.
- Мы получили также кубок, почти метр длиной, который выдавался только трём танцевальным коллективам. Мы получили его за танец в стиле современной хореографии и как «большая музыкальная семья», - подчеркнула Лилия Лахмоткина.
Михаил Одинцов
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