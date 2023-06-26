Юные «колибри» из Актау завоевали супер Гран-при на международном фестивале

Фото предоставили в арт-студии «Колибри»
Из арт-студии «Колибри» на конкурсе выступили 142 воспитанницы из трех коллективов: образцовый коллектив театр моды «Колибри», народный коллектив «Акку» и школа танца «Гранд». Подготовку к этому фестивалю начали еще в октябре прошлого года.
Конкуренцию составили коллективы из Алматы, Актобе, Талгара, Шымкента и Караганды.
Арт-студией «Колибри» были представлены коллекции: «Египет», «Томирис», «Звездное сияние» и «Королевская коллекция», а также 32 танцевальных номера: «Казахский вальс», «Нежность», «Кюнель», танец «Самал» и другие.
По результатам конкурса члены жюри особенно выделили костюмы.
Самым большим сюрпризом для воспитанниц коллектива было выступление на конкурсе группы, в составе которой были только педагоги арт-студии «Колибри». За свои зажигательные номера «Танго» и «Манекенщицы» они получили кубок гран-при в категории 30+.
Наших юных призеров с шашу, шарами, плакатами и хлопушками встретили в аэропорту Актау.
Ранее воспитанницы арт-студии «Колибри» завоевали гран-при на конкурсе красоты и таланта в Турции.
Конкуренцию составили коллективы из Алматы, Актобе, Талгара, Шымкента и Караганды.
Арт-студией «Колибри» были представлены коллекции: «Египет», «Томирис», «Звездное сияние» и «Королевская коллекция», а также 32 танцевальных номера: «Казахский вальс», «Нежность», «Кюнель», танец «Самал» и другие.
По результатам конкурса члены жюри особенно выделили костюмы.
Самым большим сюрпризом для воспитанниц коллектива было выступление на конкурсе группы, в составе которой были только педагоги арт-студии «Колибри». За свои зажигательные номера «Танго» и «Манекенщицы» они получили кубок гран-при в категории 30+.
Наших юных призеров с шашу, шарами, плакатами и хлопушками встретили в аэропорту Актау.
Ранее воспитанницы арт-студии «Колибри» завоевали гран-при на конкурсе красоты и таланта в Турции.
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