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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:49

Просмотров: 303

Юные «колибри» из Актау завоевали супер Гран-при на международном фестивале

Воспитанницы арт-студии «Колибри» стали обладательницами кубка супер Гран-при на XIV международном конкурсе-фестивале «BOROVOE GRAND ROYAL FESTIVAL», проходившем с 19 по 23 июня в Боровом.

Фото предоставили в арт-студии «Колибри»
Из арт-студии «Колибри» на конкурсе выступили 142 воспитанницы из трех коллективов: образцовый коллектив театр моды «Колибри», народный коллектив «Акку» и школа танца «Гранд». Подготовку к этому фестивалю начали еще в октябре прошлого года.

Конкуренцию составили коллективы из Алматы, Актобе, Талгара, Шымкента и Караганды.

Арт-студией «Колибри» были представлены коллекции: «Египет», «Томирис», «Звездное сияние» и «Королевская коллекция», а также 32 танцевальных номера: «Казахский вальс», «Нежность», «Кюнель», танец «Самал» и другие.

По результатам конкурса члены жюри особенно выделили костюмы.

Юные «колибри» из Актау завоевали супер Гран-при на международном фестивале


Самым большим сюрпризом для воспитанниц коллектива было выступление на конкурсе группы, в составе которой были только педагоги арт-студии «Колибри». За свои зажигательные номера «Танго» и «Манекенщицы» они получили кубок гран-при в категории 30+.

Наших юных призеров с шашу, шарами, плакатами и хлопушками встретили в аэропорту Актау.

Ранее воспитанницы арт-студии «Колибри» завоевали гран-при на конкурсе красоты и таланта в Турции.




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