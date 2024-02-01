Музею этнографии Мангистау исполнилось 40 лет

- Сотрудники музея ведут научно-исследовательскую работу, а также его специалисты в течение нескольких лет вели поисковую работу по сбору архивных материалов. В музее работают 5 залов, где представлено 760 экспонатов: залы этнографии, основных занятий, архитектуры, духовной культуры, быта и культуры русских и туркмен Мангистау, - рассказывает Айгуль Балабаева, заведующая Тупкараганского районного Мангистауского областного историко-краеведческого музея имени А.Кекилбаева.

- Доброй традицией стало в нашем музее проведение праздничных тематических мероприятий, встреч и организации вечеров с известными личностями. Каждый месяц проводятся беседы из цикла «Говорят экспонаты музея», «Түпқараған мақтаныштары», «Сіз білесізба?», «Атадан қалған – адал ас», «Ескі альбом».

Сотрудники музея стали инициаторами проводимых акции: «Музейге сый», «Сандықтан шыққан суреттер», - говорит Айгуль Балабаева.



- Музей тесно сотрудничает с районным архивом, с культурными учреждениями района и области, со школами. Сотрудники музея выезжают в другие города с целью изучения и обмена опытом, оказывают методическую помощь для вновь открывающихся музеев. Музей – это не архив, где недвижимо пылятся тяжелые тома, описывающие исторические факты, скорее, это окно, распахнутое в удивительный мир, овеянный поверьями и легендами, - говорит Айгуль Балаева.

Сегодня фонды музея насчитывают более 17 тысяч ценных материалов. В собраниях фондов хранятся комплексы документов известных в крае исторических личностей и заслуженных работников в области культуры, здравоохранения, науки. Кроме того, в фондах музея располагаются предметы быта, орудия труда коренного населения края и первых русских переселенцев Мангистау.Экспозицию музея открывает зал этнографии – одна из богатейших экспозиций музея. Все, что представлено в этом зале, сделано руками казахских народных умельцев. Экспонаты знакомят посетителей с традиционным казахским прикладным искусством. Это древнее и вечно молодое искусство, которое из поколения в поколение передавали мастера иглы и резца, люди, чьи искусно сделанные вещи, радуя наши глаза, наполняют музей. Обширно представлена коллекция домашней утвари из дерева, металла, кожи, шерсти.В большом разнообразии представлены украшения из серебра: кольца, браслеты, подвески для кос, серьги, пуговицы и другие ювелирные изделия, поражающие богатством оттенков, ажурным исполнением, своеобразным национальным колоритом.Здесь ежегодно оформляются передвижные и стационарные выставки. Они посвящаются историческим темам, этнографическим объектам, декоративно-прикладному и художественному искусству, таким как «Алтынды тот баспайды», «Ою да ой салады», «Аяқ киім түрлері», «Атадан қалған ұлы мұра», «Туған жердің тума таланттары», «Монеты в одежде и украшениях», «Ұлттық киім ұрпаққа мұра» и т.д.В канун 40-летнего юбилея сотрудники музея с теплом вспоминают его первого директора Есбола Умирбаева. Это имя близко каждому жителю Форт-Шевченко, да и коренным жителям Мангистауской области. Он был прекрасным рассказчиком, интеллигентом в самом точном понимании этого слова, простым и доступным каждому человеком. Есбол Умирбаев собрал и оставил богатейший краеведческий материал.Рассказывая о деятельности музея, хотелось отметить существенный вклад его сотрудников, которые в разные годы вносили свою лепту в развитие музея, - это П.Кубалиева, Н.Суиін, Қ.Сыдиықов, И.Бекбосынов, А.Куанбаев, К.Изимбергенова, Ж.Масабаева, Т.Муналов и многие другие.