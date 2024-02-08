Со дня рождения сказителя из Мангистау Мурына Сенгирбаева исполнилось 165 лет

«В начале июля этого года по приглашению Института языка, литературы и истории в столицу Казахстана прибыл старейший профессиональный сказитель песен «О сорока богатырях» - Мурын Сенгирбаев, получивший у народов 70-х годов прошлого столетия имя Мурын жырау («Мурын сказитель»). Мурын Сенгирбаев остался единственным представителем профессиональных сказителей, ведущих начало от легендарного Сыпыра жырау, жившего 500 лет тому назад. Сейчас М. Сенгирбаеву 81 год. Свыше 60 лет он поет эпос «О сорока богатырях». Песня о подвигах сорока богатырей не имеет равного себе по объему памятника в мировой культуре: для того, чтобы спеть все песни от начала до конца, потребуются не менее тысячи часов, что составляет 45 полных дней. Этот поистине гениальный памятник народного творения должен стать достоянием широкой общественности...».

- Постепенно Мурын ата начал раскрываться, вкратце, но красочно описал свой жизненный путь, по ходу давал ценные сведения о своем сказительском искусстве. Мы знаем, что для фиксации текстов от Мурына, по решению научных учреждений, были привлечены три человека - научные сотрудники М. Хакимжанова и Б. Жакипбаев, стенографистка М. Исаева. Но до сих пор остается невыясненным, какой из вышеперечисленных нами способов был использован при записи. В этой связи немало ценных сведений содержат воспоминания Мариям Исаевой, написанные по просьбе известной исследовательницы- фольклористки Оразгуль Нурмагамбетовой в 1975 году, когда последняя готовила к изданию героические сказания, записанные от Мурын жырау (М. Исаева в 1940-е годы работала в КазПИ в качестве стенографистки), - говорит Айгуль Балабаева.

«Осень 1943 года. Однажды меня пригласили к себе директор Института языка, литературы и истории Н. Т. Сауранбаев и Е. Исмаилов, сообщили, что в город прибыл сказитель Мурын для пения героических сказаний, их надо записать стенографическим способом. По их ходатайству меня временно освободили с работы. Я должна была вести запись под руководством Есмагамбета и Бозтай агай»

- В целом Мариям Хакимжановой из уст Мурын жырау были записаны такие героические сказания как «Ала тайлы Аңшыбай батыр», «Баба түкті Шашты Азиз», «Парпария батыр», «Құттықия батыр», «Едіге», «Нұрадын», «Мұсахан», «Орақ-Мамай», «Қарасай-Қази», которые все вместе составляют единый цикл, так как все они происходят от одного генеалогического древа - Аншыбая. Кроме того зафиксированы отдельные героические сказания «Көкше батыр», «Қосай батыр», «Шынтасұлы Төрехан», «Асанқайғының аңызы», «Абат батыр», «Тоған батыр», «Манаш батыр», «Тұяқбай батыр», «Қарға бойлы Қазтуған», «Айсаұлы Ахмет». Всего 19 сказаний, составляющие свыше 40 тысяч поэтических строк. Получается, остальное 9 сказаний (предположительно, о цепи, идущей от Карадон батыр) стенографическим способом записывала Мариям Исаева. Итого выходят около 60 тысяч строк! - рассказывают в музее.

Летом 1942 года в Алматы с полуострова Мангистау для записи эпических сказаний прибыл известный сказитель Мурын жырау (настоящее имя - Тлеген Сенгирбаев).Вот что писал об этом событии в те дни директор республиканского Института языка, литературы и истории Нигмет Сауранбаев:В начале июля 1942 года сказитель из Мангистау в сопровождении подростка-внука Дауитпая вновь прибыл в Алматы. По описанию Мариям Хакимжановой, Тлеген Сенгирбаев оказался человеком дородным (рослым - прим.автора), смуглым, с худощавым удлинённым лицом.«На волосах и бороде лежал, не тая снег», - пишет Мариям Хакимжановна. - Ему тогда было 82 года. Сказитель оказался чрезвычайно сдержанным, неразговорчивым и весьма деликатным человеком».Хакимжанова после теплой встречи Мурына на перроне в следующий раз увидела его спустя около десяти дней. За это время Есмагамбетом Исмаиловым, советским учёным, литературоведом, доктором филологических наук, были организованы экскурсии по городу, также сказитель ходил в гости. На одиннадцатый день группа решила начать записи. Есмагамбет Самуратович предусмотрительно привел с собой преподавателя КазПИ, известного литературоведа Кажыма Жумалиева, земляка жырау, чьи задушевные беседы со сказителем значительно облегчили дальнейшую работу с последним.Мариям Исаева писала:Один день Мариям Исаева строчила за жырау, другой день - Мариям Хакимжанова, в промежутках Бозтай Жакипбаев делал записи по творческой биографии Мурына. Позже удалось разместить гостя в гостиницу, где Мариям Хакимжанова одна довела работу до конца.То, что сделала Мариям Хакимжанова для национальной культуры в грозном 1942-м году, впоследствии устами профессора Рахманкула Бердибаева оценено как «историческая заслуга поэтессы перед казахской фольклористикой». Со своей стороны эти же слова можно было бы смело адресовать и во второй Мариям. Если сегодняшнему поколению имя Мариям Хакимжановой мало о чём говорит, то имя Мариям Исаевой абсолютно ничего.- Чтобы поближе познакомиться с творчеством Мурын жырау, приглашаем всех в музей Мурын жырау, который расположен в Форт- Шевченко. Вас ожидают радушные хозяева ежедневно с 09:00 до 18:30, - говорит Айгуль Балабаева.В 1991 году в доме, где жил и трудился Мурын жырау, был открыт музей.