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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:45

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Куда сходить в выходные в Актау

Городская администрация опубликовала список культурных и спортивных мероприятий.

Фото из архива Lada.kz
Сегодня, 10 февраля, с 10:00 стартовали соревнования по волейболу среди юношей и девушек в спорткомплексе «Мангистау Арена».

Также в «Мангистау Арена» в субботу и воскресенье с 10:00 проходит первенство области среди подростков по настольному теннису.

В музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина в субботу, 10 февраля, в 11:00 покажут сказку «Бауырсак».

А в областном театре кукол 10 февраля в 11:00 запланировано представление «Ты и я, или Правдивая история о дружбе с огнем».

10 и 11 февраля в 20:00 пройдут матчи по мини-футболу между «Каспием» и «Кайратом» в спорткомплексе «BS Arena».

Матчи областной футбольной лиги запланированы на 11 февраля в 11:00. Игры пройдут в «BS Arena», «Мангыстау арена» и «Халык арена».

11 февраля в 11:00 в КДК имени Абая пройдет III городской конкурс красоты «Model CUP».

В областном театре кукол 11 февраля в 12:00 повторно состоится показ «Ты и я, или Правдивая история о дружбе с огнем».

На сцене областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина 11 февраля в 19:00 представят драму «Құбылу».



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