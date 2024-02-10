Куда сходить в выходные в Актау

Сегодня, 10 февраля, с 10:00 стартовали соревнования по волейболу среди юношей и девушек в спорткомплексе «Мангистау Арена».



Также в «Мангистау Арена» в субботу и воскресенье с 10:00 проходит первенство области среди подростков по настольному теннису.



В музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина в субботу, 10 февраля, в 11:00 покажут сказку «Бауырсак».



А в областном театре кукол 10 февраля в 11:00 запланировано представление «Ты и я, или Правдивая история о дружбе с огнем».



10 и 11 февраля в 20:00 пройдут матчи по мини-футболу между «Каспием» и «Кайратом» в спорткомплексе «BS Arena».



Матчи областной футбольной лиги запланированы на 11 февраля в 11:00. Игры пройдут в «BS Arena», «Мангыстау арена» и «Халык арена».



11 февраля в 11:00 в КДК имени Абая пройдет III городской конкурс красоты «Model CUP».



В областном театре кукол 11 февраля в 12:00 повторно состоится показ «Ты и я, или Правдивая история о дружбе с огнем».



На сцене областного музыкально-драматического театра имени Нурмухана Жантурина 11 февраля в 19:00 представят драму «Құбылу».