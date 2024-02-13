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ЛАДА.kz » Культура

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:25

Просмотров: 111

Артисты камерного ансамбля Мангистауской филармонии приглашают на концерт

Камерный ансамбль Мангистауской областной филармонии им.М.Оскинбаева выступит перед зрителями с программой «Камерная музыка в зеркале столетий». На концерте прозвучат произведения советских и зарубежных классиков.

Камерный ансамбль. Фото предоставила Н.Арзымбетова
Музыканты представят концерт для виолончели с оркестром c-moll Иоганна Баха (солист - студент 4 курса колледжа искусств Жолдас Дуйсенгали), «Андалузский романс» Пабло де Сарасате (солист - выпускник Академии искусств Астаны Рахымжан Мурат), «Простая Симфонию» в четырех частях, первую часть «Неистового Буррэ», вторую часть «Игривого пиццикато», третью часть «Сентиментальной Сарабанды» и четвертую часть «Веселого финала» Бенжамина Бриттена.

В исполнении солистки камерного ансамбля, лауреата Международного конкурса Кумис Жумагалиевой прозвучит «Per lá Gloria d'adorarvi» из оперы «Griselda» Джованни Батиста Бонончинни.

Концерт для двух скрипок с оркестром d-moll в трех частях Иоганна Баха исполнят Алия Жаналиева, лауреат республиканского конкурса и Нэйла Арзымбетова, обладательница звания «Мәдениет саласының үздігі».

Дуэт «Soń nata a lagrimar» Георга Генделя прозвучит в исполнении Молдир Жайлыбаевой и Кумис Жумагалиевой, лауреатов республиканских и международных конкурсов.

Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Весёлая вдова» Франца Легара исполнят Молдир Жайлыбаевой и Бауыржана Ескали.

Камерный ансамбль представит также «Сюиту в старинном стиле» Альфреда Шнитке в четырех частях («Пастораль», «Балет», «Менуэт» и «Фуга»).

Концерт камерного ансамбля состоится 16 февраля в 19:00 часов в зале Мангистауской областной филармонии (5 мкр.).



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Комментарии ( 1 )

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meleet (Посетители) Сегодня, 07:43
Отлично. Нужно посетить.
Почему так редко выступают ? Не знал что у нас есть такой
камерный ансамбль.
 
 

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