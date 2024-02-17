Ярмарка мастеров рукоделия стартовала в Актау

Посетителям будут представлены изделия из пластика, бисера, войлока, кожи. Также гости смогут увидеть роспись по стеклу и керамике, вышивку, вязание, пэчворк, батик, флористику и многое другое.



Мероприятие состоится сегодня, 17 февраля, с 10:00 до 18:00 в КДК имени Абая.



В воскресенье, 18 февраля, ярмарка пройдет в то же время.