Премьера спектакля «Чайка» на казахском языке состоялась в Мангистау

«Этого дня с нетерпением ждала публика, с большим волнением ждал коллектив самого театра. Полгода назад в театре родилась идея осуществить постановку по одной из самых известных в мире пьес Антона Павловича Чехова «Чайка», ставшей классикой мировой драматургии. Нами уделяется особое внимание классическому репертуару. Работа над спектаклем «Чайка» велась полгода», - рассказала Гульсина Миргалиева.



«Чайку» ставили, по меньшей мере, более сотни раз. Работать с таким текстом - большая ответственность для режиссера. Сложно придумать, какое художественное решение может быть новым. Я думаю, что театр в Актау справился с задачей. Мне приятно было работать с труппой. Это был взаимовыгодный полезный опыт», - рассказала Тамри Охикиян.

Для постановки спектакля в Актау пригласили победительницу международного театрального фестиваля «Альсаври», художника-постановщика из Грузии Тамри Охикиян, а также главного балетмейстера казахстанского музыкально-драматического театра Салтанат Сунгат.Спектакль «Чайка» Антона Чехова раскрывает перед зрителями мир творческих амбиций.Художник-постановщик из Грузии Тамри Охикиян подчеркнула, что, работая с артистами театра, она почувствовала их высокий профессионализм.Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что состоявшаяся премьера наглядно показала, что творческие силы были потрачены не зря, коллектив достиг поставленной цели - достойно осуществил постановку «Чайки».