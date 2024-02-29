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ЛАДА.kz » Культура

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 18:09

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Премьера спектакля «Чайка» на казахском языке состоялась в Мангистау

В Мангистауском музыкально-драматическим театре имени Н.Жантурина произошло долгожданное событие - премьера спектакля «Чайка» по пьесе А. Чехова. Режиссёром выступила Гульсина Миргалиева, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

фото ЦОК Мангистауской области
Для постановки спектакля в Актау пригласили победительницу международного театрального фестиваля «Альсаври», художника-постановщика из Грузии Тамри Охикиян, а также главного балетмейстера казахстанского музыкально-драматического театра Салтанат Сунгат.

Спектакль «Чайка» Антона Чехова раскрывает перед зрителями мир творческих амбиций.

«Этого дня с нетерпением ждала публика, с большим волнением ждал коллектив самого театра. Полгода назад в театре родилась идея осуществить постановку по одной из самых известных в мире пьес Антона Павловича Чехова «Чайка», ставшей классикой мировой драматургии. Нами уделяется особое внимание классическому репертуару. Работа над спектаклем «Чайка» велась полгода», - рассказала Гульсина Миргалиева.


Художник-постановщик из Грузии Тамри Охикиян подчеркнула, что, работая с артистами театра, она почувствовала их высокий профессионализм.

«Чайку» ставили, по меньшей мере, более сотни раз. Работать с таким текстом - большая ответственность для режиссера. Сложно придумать, какое художественное решение может быть новым. Я думаю, что театр в Актау справился с задачей. Мне приятно было работать с труппой. Это был взаимовыгодный полезный опыт», - рассказала Тамри Охикиян.


Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев отметил, что состоявшаяся премьера наглядно показала, что творческие силы были потрачены не зря, коллектив достиг поставленной цели - достойно осуществил постановку «Чайки».




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