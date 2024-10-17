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17.10.2024, 12:25

Жителей Актау приглашают на концерт камерного ансамбля

Культура 0 905 Гульмира Садырова

В Мангистауской областной филармонии состоится концерт камерного ансамбля «Barocco. Stabat mater». Вместе с коллективом выступит студенческий хор регионального колледжа искусств.

Камерный ансамбль на репетиции. Фото предоставила Н.Арзымбетова
Камерный ансамбль на репетиции. Фото предоставила Н.Арзымбетова

На концерте камерного ансамбля под руководством Нэйлы Арзымбетовой прозвучат «Concerto grosso» в трех частях Антонио Вивальди, первая часть «Stabat Mater», 12 часть «Guando corpus morietur» Джованни Баттиста Перголези, «Sub tuun preasid» и «Лебедь» Камиля Сен-Санса в исполнении Дильяры Авазбаевой (виолончель), «Музыкальный момент» и «Баркарола» Франца Шуберта, «Святки» из «Времен года» в исполнении Асии Избасаровой (рояль),  и «Хор мальчиков» из оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского, увертюра и хор мальчиков из оперы «Кармен» Жоржа Бизе.

Концерт состоится 18 октября в 19:00 часов в зале областной филармонии.

Билеты по телефону: 8 702 177 3768

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