Жителей Актау приглашают на концерт камерного ансамбля

Камерный ансамбль на репетиции. Фото предоставила Н.Арзымбетова

На концерте камерного ансамбля под руководством Нэйлы Арзымбетовой прозвучат «Concerto grosso» в трех частях Антонио Вивальди, первая часть «Stabat Mater», 12 часть «Guando corpus morietur» Джованни Баттиста Перголези, «Sub tuun preasid» и «Лебедь» Камиля Сен-Санса в исполнении Дильяры Авазбаевой (виолончель), «Музыкальный момент» и «Баркарола» Франца Шуберта, «Святки» из «Времен года» в исполнении Асии Избасаровой (рояль), и «Хор мальчиков» из оперы «Пиковая дама» Петра Чайковского, увертюра и хор мальчиков из оперы «Кармен» Жоржа Бизе.

Концерт состоится 18 октября в 19:00 часов в зале областной филармонии.

Билеты по телефону: 8 702 177 3768