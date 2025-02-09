Флягу времен Красной Армии нашел житель Мангистау

Владимир Ярцев, житель Актау, путешественник и любитель древностей, порадовал подписчиков новой находкой. В 50 километрах от границы с Туркменистаном он обнаружил полевую флягу, которая могла бы принадлежать бойцу РИА (Русской имперской армии) или Красной Армии. Подробностями он поделился с корреспондентом Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Владимир Ярцев рассказал, что свою находку обнаружил вчера, 8 февраля, когда проезжал мимо барханов.

Фляга лежала под кустом, наполовину в песке. Я иногда езжу с металлоискателем. Нахожу монеты, пуговицы, наконечники стрел и другую мелочь. Это мое, так сказать, хобби. На вопрос, откуда эта фляга здесь, могу предположить, что когда-то, согласно истории, в Мангистау укрывались казачьи отряды от Красной армии. Думаю, что осталось с тех времен. В планах поместить находку в своей кофейне, чтобы все люди, которым это интересно, могли прийти и посмотреть, - рассказал Владимир Ярцев.

По словам путешественника, подобные фляги можно встретить в интернете. Их выставляют на пабликах для коллекционеров, именно так Владимир Ярцев и оценил возраст находки.

Ранее палеонтолог-любитель из Актау встретился с ведущим телепрограммы «Орёл и решка». Подробнее по ссылке.