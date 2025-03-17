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17.03.2025, 15:58

Концерт солистки симфонического оркестра состоится в Актау

Культура 0 1 042 Гульмира Садырова

В зале Мангистауской областной филармонии имени Мурата Оскинбаева пройдет сольный концерт La Campanella солистки симфонического оркестра Айжан Турусбаевой, передает Lada.kz.

Айжан Турусбаева. Фото из архива артистки
Айжан Турусбаева. Фото из архива артистки

По данным филармонии, в программе концерта ожидаются: сюита в старинном стиле ля-минор Кристиана Синдинга, интродукция и рондо каприччиозо Камиля Сен-Санса, кюй Мансура Сагатова, кампанелла Никколо Паганини, тема любви из кинофильма «Paradiso» Эннио Морриконе.

В мероприятии примут участие заслуженный деятель РК, профессор, дирижер Анвар Акбаров (Алматы), отличник культуры, лауреат международных конкурсов Алия Молдагалиева (Алматы), отличник культуры, кобызистка Акнар Таттибай (Атырау).

Дирижеры – отличник культуры Алибек Муратов и профессор Анвар Акбаров.

Концерт состоится 20 марта в 19:00 часов в областной филармонии в 5 микрорайоне.

Стоимость билетов: детский – 500 тенге, студенческий – 1000 тенге, взрослый – 3000 тенге.

Номера телефонов для справок: +7 (702) 177-37-68 (администратор), +7 (7292) 52-17-48 (касса).

Для справки

Айжан Турусбаева – ведущая солистка симфонического оркестра областной филармонии. В 2007 году приехала в Актау по приглашению руководства региона.

Является дипломантом международного конкурса имени К.Кенжетаева и Ш.Бейсековой. Аранжировщик народных произведений «Бозайгыр» и «Караторгай» в исполнении оркестра. Ее образ жизни – всегда быть в курсе музыкальных тенденций, новинок и организовывать интересные проекты.

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