Концерт солистки симфонического оркестра состоится в Актау

Айжан Турусбаева. Фото из архива артистки

По данным филармонии, в программе концерта ожидаются: сюита в старинном стиле ля-минор Кристиана Синдинга, интродукция и рондо каприччиозо Камиля Сен-Санса, кюй Мансура Сагатова, кампанелла Никколо Паганини, тема любви из кинофильма «Paradiso» Эннио Морриконе.

В мероприятии примут участие заслуженный деятель РК, профессор, дирижер Анвар Акбаров (Алматы), отличник культуры, лауреат международных конкурсов Алия Молдагалиева (Алматы), отличник культуры, кобызистка Акнар Таттибай (Атырау).

Дирижеры – отличник культуры Алибек Муратов и профессор Анвар Акбаров.

Концерт состоится 20 марта в 19:00 часов в областной филармонии в 5 микрорайоне.

Стоимость билетов: детский – 500 тенге, студенческий – 1000 тенге, взрослый – 3000 тенге.

Номера телефонов для справок: +7 (702) 177-37-68 (администратор), +7 (7292) 52-17-48 (касса).

Для справки

Айжан Турусбаева – ведущая солистка симфонического оркестра областной филармонии. В 2007 году приехала в Актау по приглашению руководства региона.

Является дипломантом международного конкурса имени К.Кенжетаева и Ш.Бейсековой. Аранжировщик народных произведений «Бозайгыр» и «Караторгай» в исполнении оркестра. Ее образ жизни – всегда быть в курсе музыкальных тенденций, новинок и организовывать интересные проекты.