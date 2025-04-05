Димаш Кудайберген приехал в Актау (видео)

Димаш Кудайберген прибыл в Актау. Певца засняли на видео во время репетиции на сцене у амфитеатра, сообщает Lada.kz.
Слухи о том, что известный казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит в областном центре в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира», не один день будоражили горожан.
Информация подтвердилась.
Так, местные жители сняли на видео, как исполнитель проводит репетицию на большой сцене у амфитеатра.
На кадрах слышно, как молодежь выкрикивает имя артиста.
Напомним, ранее в Сети распространилась программа культурных мероприятий на 5 апреля, где был заявлен Димаш Кудайберген.
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