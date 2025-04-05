Димаш Кудайберген приехал в Актау (видео)

Димаш Кудайберген прибыл в Актау. Певца засняли на видео во время репетиции на сцене у амфитеатра, сообщает Lada.kz .

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash/

Слухи о том, что известный казахстанский певец Димаш Кудайберген выступит в областном центре в рамках проекта «Актау – столица тюркского мира», не один день будоражили горожан.

Информация подтвердилась.

Так, местные жители сняли на видео, как исполнитель проводит репетицию на большой сцене у амфитеатра.

На кадрах слышно, как молодежь выкрикивает имя артиста.

Напомним, ранее в Сети распространилась программа культурных мероприятий на 5 апреля, где был заявлен Димаш Кудайберген.