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07.05.2025, 20:14

«Неугасающая надежда»: спустя 14 лет разлуки брат и сестра встретились в Актау (фильм)

Культура 0 741 Сергей Кораблев

В Актау презентовали новый фильм режиссера Каната Майлыбаева «Үзілмес үміт» (Неугасающая надежда), рассказывающий трогательную историю воссоединения семьи спустя 14 лет расставания, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

История рассказывает о брате и сестре, которые в детстве воспитывались в детском доме, расположенном в Актау. Восьмилетнего мальчика усыновила семья из Германии, а шестилетняя девочка осталась жить в областном центре.

Спустя 14 лет, когда герою ленты исполнилось 20 лет, он вернулся в родной город. Попытавшись найти сестру, парень узнал, что архивы детского дома сгорели и следы родственницы затерялись. Спустя время он случайно зашел в местное кафе, в котором официанткой оказалась его родная сестра. Оба не подозревали о своем родстве. Пройдя через испытания им удалось восстановить семейную связь.

 

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