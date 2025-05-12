Шахматный сезон открыли на набережной в Актау

Сезон шахмат открыли на городской набережной. В зоне интеллектуального досуга поменяли навес, светильники и отремонтировали столы, сообщает Lada.kz .

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Организатор инициативы – руководитель фонда «Мы – за спорт, против наркотиков» Роман Уразимбетов. Он рассказал, что совместно со строительной компанией «Limestone mangystau» был сделан подарок городу – специальный шахматный стол из натурального камня местного производства. Пока для игр используются пластмассовые фигурки, позже их заменят на каменные.

Зону для игры в шахматы оборудовали скамейкой из вышеупомянутого материала, появились урны и вазоны.

Организаторы попросили горожан бережнее относиться к подарку.

К слову, уже в эти выходные состоялось открытие шахматного сезона, где собрались 25 участников от 9 до 14 лет, имеющие 1-2 разряды.

Первых мест удостоились Алихан Бекболат, Ақниет Күмісбай и Сардар Қуанышқали. Серебряными призерами стали Нұрас Амангельды, Айлин Мухамбет и Әбілмансұр Әбілқайыр. Третье место заняли Дамир Узакбаев, Ақсындар Талап и Мурад Гушанов.

Напомним, в ноябре прошлого года горожан заинтересовало, куда пропали столики и шахматные комплекты с набережной 14 микрорайона.