Танцоры из Актау покорили «Dance Festival» в Атырау

Ансамбль «Шадвал» выступил на «Dance Festival» в Атырау и выиграл два Гран-при, сообщает Lada.kz .

Фото предоставил Алик Мустафаев

Республиканский конкурс «Dance Festival» прошел сегодня, 1 июня, в Атырау и собрал 82 коллектива со всех уголков Казахстана.

Ярким триумфатором стал ансамбль кавказского танца «Шадвал», завоевавший сразу два Гран-при в номинации «Народный танец».

Ансамбль представил две яркие постановки: горский грузинский танец и танец «Наездники». Выступление юных артистов было высоко оценено жюри – коллектив показал себя на высочайшем уровне.

В составе «Шадвал» выступили 17 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Руководят коллективом Алик Мустафаев и Зейнаб Зиятова.