Фотография с фестиваля в Актау вошла в топ британского издания The Guardian

Одна из самых авторитетных мировых газет The Guardian в рубрике «Лучшее фото дня» опубликовала снимок с фестиваля ремесленников «Даламен үндес баба өнер», который прошёл в Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото с сайта theguardian.com

Автором снимка является турецкий фотограф Элькин Эскипехливан.

Перевод текста с английского языка: Модели демонстрируют традиционную турецкую одежду на фестивале моды тюркского мира. (Изображение создано с использованием объектива Halo FX)

Фотография прошла отбор специальной редакционной группы The Guardian и вошла в число лучших снимков, отобранных со всего мира.

Это свидетельствует о том, что отечественное ремесло и культура получают признание на международном уровне, - отметили в ЦОК региона.

Напомним, ранее в областном центре прошел международный фестиваль народных ремёсел «Даламен үндес баба өнер» в рамках проекта «Актау – культурная столица тюркского мира». В мероприятии приняли участие 15 зарубежных и 30 казахстанских мастеров. В рамках двухдневного мероприятия мастера декоративно-прикладного искусства из 11 стран объединились для создания войлока в честь года культурной столицы.