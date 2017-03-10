В Актау титул «Мисс Весна-2017» получила Арайлым Амангелдиева

Конкурс «Мисс Весна - 2017» состоял из четырех туров.В первом туре - «Визитка» - участницы конкурса рассказали о себе, своих увлечениях и планах на будущее. Во втором - «Дефиле» - продемонстрировали национальные костюмы. Третий тур состоял из вопросов и ответов. Претендентки на звание «Мисс Весна - 2017» рассказывали о национальных обычаях казахского народа. В последнем, завершающем этапе, девушки демонстрировали свои таланты: пели, танцевали и рисовали.- Конкурс проводим уже в четвертый раз. В состав жюри вошли пятеро человек. Это известные в городе танцоры, вокалисты, руководители городского отдела культуры. Одна из них «Мисс Казахстан-2015» - Алия Мергембаева, - рассказывает Гульмира Каппасова, руководитель отдела координации деятельности молодежи и неправительственных организаций Актауского молодежного центра.Первое место и звание «Мисс Весна - 2017» присвоено Арайлым Амангелдиевой. Второй стала Айдана Садырбаева, она получила титул «Көркем ару». Третьего места и титула «Өнерле ару» удостоилась Маххабат Ермек. Победительницам вручены денежные призы. Остальных участниц отметили грамотами, цветами и сертификатами от парфюмерного магазина.