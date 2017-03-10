Сейчас на сайте
2733
объявлений
  • продам Гараж за 1 000 000 тенге
  • продам 3-комнатную квартиру за 14 500 000 тенге
  • меняю 1-комнатную квартиру
  • продам 3-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 12 000 000 тенге
  • продам Гараж за 1 800 000 тенге
  • сдам 2-комнатную квартиру за 70 000 тенге
 

 
Пятница, 10 Марта
+7...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 316.81 KZT
  • €1 = 334.46 KZT
  • 1 RUB = 5.38 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Культура

Светлана Султангереева

Опубликовано: Сегодня, 16:24

Просмотров: 0

В Актау титул «Мисс Весна-2017» получила Арайлым Амангелдиева

За звание самой красивой девушки весны 2017 года боролись семеро студенток из Актау. В состав жюри вошла «Мисс Казахстан-2016» Алия Мергембаева. Титул «Мисс Весна - 2017» присвоили Арайлым Амангелдиевой.

"Мисс Казахстан-2015" Алия Мергембаева и "Мисс "Весна - 2017" Арайлым Амангелдиева
Конкурс «Мисс Весна - 2017» состоял из четырех туров.

В первом туре - «Визитка» - участницы конкурса рассказали о себе, своих увлечениях и планах на будущее. Во втором - «Дефиле» - продемонстрировали национальные костюмы. Третий тур состоял из вопросов и ответов. Претендентки на звание «Мисс Весна - 2017» рассказывали о национальных обычаях казахского народа. В последнем, завершающем этапе, девушки демонстрировали свои таланты: пели, танцевали и рисовали.

В Актау титул «Мисс Весна-2017» получила Арайлым Амангелдиева


- Конкурс проводим уже в четвертый раз. В состав жюри вошли пятеро человек. Это известные в городе танцоры, вокалисты, руководители городского отдела культуры. Одна из них «Мисс Казахстан-2015» - Алия Мергембаева, - рассказывает Гульмира Каппасова, руководитель отдела координации деятельности молодежи и неправительственных организаций Актауского молодежного центра.

В Актау титул «Мисс Весна-2017» получила Арайлым Амангелдиева
Первое место и звание «Мисс Весна - 2017» присвоено Арайлым Амангелдиевой. Второй стала Айдана Садырбаева, она получила титул «Көркем ару». Третьего места и титула «Өнерле ару» удостоилась Маххабат Ермек. Победительницам вручены денежные призы. Остальных участниц отметили грамотами, цветами и сертификатами от парфюмерного магазина.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика