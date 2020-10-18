Юный талант из Актау получил путевку в Диснейленд

- Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку, тёплые пожелания и переживания. Поверьте, я это всё почувствовал. Отдельная благодарность моему лучшему педагогу Нургуль Медербековой. И, конечно же, моим родителям за то, что они делают для меня и что они есть в моей жизни. Я их очень люблю, - написал Армен Саакян в посте на своей странице в Instagram

Кроме путевки в Диснейленд, юный певец получил грант на обучение в Казахском национальном университете искусств «Шабыт» в Нур-Султане.Участниками отборочного тура конкурса стали свыше 4000 детей. В финал же вышли всего 20 исполнителей.