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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:35

Просмотров: 327

Юный талант из Актау получил путевку в Диснейленд

Путевки в знаменитый парк развлечений удостоился 12-летний исполнитель Армен Саакян, который стал обладателем гран-при V сезона национального детского песенного конкурса «Бала даусы».

Награждение Армена Саакяна
Кроме путевки в Диснейленд, юный певец получил грант на обучение в Казахском национальном университете искусств «Шабыт» в Нур-Султане.

Юный талант из Актау получил путевку в Диснейленд


- Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку, тёплые пожелания и переживания. Поверьте, я это всё почувствовал. Отдельная благодарность моему лучшему педагогу Нургуль Медербековой. И, конечно же, моим родителям за то, что они делают для меня и что они есть в моей жизни. Я их очень люблю, - написал Армен Саакян в посте на своей странице в Instagram.


Участниками отборочного тура конкурса стали свыше 4000 детей. В финал же вышли всего 20 исполнителей.




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