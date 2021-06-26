Съёмки любовной драмы проходят в Мангистау

Фильм снимают недалеко от посёлка Курык в Мангистауской области. Съёмки начались 5 июня. О том, какую несёт идею картина, рассказал автор и режиссёр Канат Майлыбаев.- Сначала я написал книгу «Құдық». Предлагал снять фильм по этой книге нескольким режиссёрам, но затем решил сам всё сделать. Она посвящена любви. Картина частично снята на основе реальных событий. Зритель увидит захватывающий сюжет с неожиданным поворотом событий, - рассказал Канат Майлыбаев.По словам режиссёра, в фильме будут задействованы актёры-любители из Мангистау: Махамбет Шамуратов, Құрал Мырзамұрат, Акзон Джалимбаева, Раушан Камелова, Бахтияр Бейсенбаев, Айтгүл Қалаубаева, Айшолпан Жанабергенова, Серікболсын Әділбай. Также за съёмочный процесс отвечают гримёр Сымбат Қасым, звукорежиссёр Рахат Толыбек и оператор Валерий Тарасенко.- Премьера фильма состоится в сентябре 2021 года. Длительность картины составит примерно 1,5 часа. Уверен, что зритель не останется равнодушным после просмотра нашей работы, - сообщил Канат Майлыбаев.