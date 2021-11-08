Ансамбль танца «Альтаир» отметил 57-ую годовщину в Актау

- Чтобы создать постановку продолжительностью пять минут, отточить движения и сценическое мастерство, потребуется не два и не три часа тщательной работы, - поделилась хореограф Анна Шульга.

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Праздничный концерт, приуроченный ко дню рождения коллектива, прошёл в минувшее воскресенье, 7 ноября, в КДК имени Абая.Бессменным руководителем коллектива являлась заслуженный работник культуры Тамара Думановская. Её считают королевой танца. Она воспитала множество танцоров, немало из которых работают хореографами во Дворце культуры, в городе и за его пределами.В 2019 году Тамара Думановская передала руководство своей преемнице Анне Шульге.Аудитория встречала и провожала выступающих овациями.К слову, ансамбль «Альтаир» всего на год моложе нашего города у моря.