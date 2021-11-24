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ЛАДА.kz » Культура

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:02

Просмотров: 1451

Индианка станцевала на Скальной тропе в Актау

Индийский хореограф Трипти Санвал исполнила классический танец «Катхак» на прогулке по Скальной тропе.

Трипти Санвал исполняет классический танец «Катхак». Кадр видео
Преподаватель культурного центра имени «Свами Вивекананды» при посольстве Индии в Казахстане, мисс Трипати Санвал с 22 по 27 ноября проводит мастер-класс в Актау.

В перерывах между графиком занятий этнокультурное объединение «Салем-Намасте» знакомит гостью с городом.

На одной из достопримечательностей - Скальной тропе - Трипати Санвал исполнила индийский классический танец «Катхак». Видео снимали для посольства Индии в Казахстане.

По словам директора объединения «Салем-Намасте» Надежды Вадодарии, желающие могут посетить бесплатный мастер-класс по вокалу и музыке. Занятия проводит коллега Трипати Санвал - мистер Правин Кумар Дубей.

Группы на мастер-класс по индийским танцам, к сожалению, уже полные.

Занятия пройдут до 27 ноября включительно в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.

Вопросы по телефону: +7(701) 235-77-35 (Надежда Вадодария).



Как проходит мастер-класс в Актау





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