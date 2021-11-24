Индианка станцевала на Скальной тропе в Актау

Как проходит мастер-класс в Актау

Преподаватель культурного центра имени «Свами Вивекананды» при посольстве Индии в Казахстане, мисс Трипати Санвал с 22 по 27 ноября проводит мастер-класс в Актау.В перерывах между графиком занятий этнокультурное объединение «Салем-Намасте» знакомит гостью с городом.На одной из достопримечательностей - Скальной тропе - Трипати Санвал исполнила индийский классический танец «Катхак». Видео снимали для посольства Индии в Казахстане.По словам директора объединения «Салем-Намасте» Надежды Вадодарии, желающие могут посетить бесплатный мастер-класс по вокалу и музыке. Занятия проводит коллега Трипати Санвал - мистер Правин Кумар Дубей.Группы на мастер-класс по индийским танцам, к сожалению, уже полные.Занятия пройдут до 27 ноября включительно в здании Ассамблеи народа Казахстана в 34 микрорайоне.Вопросы по телефону: